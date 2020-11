Pesquisa em Paraty aponta Vidal com 37,5% e Zezé 32,0%

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 19:54 horas

Pesquisa foi feita pela Grande Rio Marketing Opinião e Serviços e devidamente registrada no TSE

Paraty – Uma pesquisa encomendada pela AJM Apoio Administrativos Eireli e feita pela Grande Rio Marketing Opinião e Serviços no dia 9 de novembro mostra que o atual prefeito, Luciano Vidal, lidera com 37,5% das intenções de voto estimulado, contra 32% de Zezé. Quatro por cento dos eleitores disseram que votariam nulo, 2,3% disseram que votariam em Davi Detrinda, 1,8%, em Luciano Vieira, e 0,3% disseram que votariam em branco. Fabio Pretinho e Leo Stamaro tiveram zero de intenção de votos.

O número de eleitores que não soube ou não quis responder em quem votaria se a eleição fosse naquele dia é de 22,1%.

Foram feitas 400 entrevistas e a margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas nos bairros Centro, Fátima, Ilha das Cobras, Mambucaba, Pantanal, Paraty Mirim, Parque Imperial, Parque Mangueira, Patatiba, Portão de Ferro, Portão de Ferro 2, Taquari, Tarituba e Trindade.

Na pesquisa espontânea, em que o eleitor é convidado a declarar seu voto sem que lhe seja apresentada uma lista, o atual prefeito, Luciano Vidal, tem 26,5%, contra 23,8% de José Carlos Porto Neto, o Zezé. Luciano Vieira tem 1,8%, Davi Detrinda, 0,3% e 47,6% dos eleitores declararam não saber em quem votariam ou preferiram não responder.

Considerando apenas os votos válidos, Vidal tem 51%, contra 43,5% de Zezé, 3,1% de Davi Detrinda e 2,4% de Luciano Vieira.