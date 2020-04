Pesquisa mostra que 84% dos voltarredondenses aprovam atuação de Samuca no combate à Covid-19

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 21:45 horas

Medidas mais populares são fechamento de áreas públicas de lazer e vacinação de idosos em domicílio contra a gripe

Volta Redonda – Uma pesquisa feita pelo Instituto Orbital mostra que 84% da população de Volta Redonda aprova a atuação do prefeito Samuca Silva no combate à pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Volta Redonda foi a primeira cidade da região a decretar medidas de isolamento social. O primeiro decreto foi publicado em 13 de março. Os 400 entrevistadose responderam às perguntas por telefone, para evitar contato pessoal. A pesquisa foi feita entre 27 e 31 de março, com pessoas de mais de 16 anos, e a margem de erro é de 5% para mais ou para menos.

Os entrevistados que classificaram o desempenho de Samuca como “ótimo” são 28,2%, com 55,8% considerando o desempenho do prefeito “bom”, o que completa os 84% de aprovação. O desempenho do prefeito foi considerado “regular” por 12,3 dos entrevistados e 2,5% deram avaliação negativa, sendo 1% de “ruim” e 1,5% de “péssimo”. os demais não souberam ou não responderam.

As medidas tomadas pelo prefeito que mais tiveram aprovação dos entrevistados foram o fechamento do zoológico, parque aquático e outras unidades públicas de lazer e a vacinação contra H1N1 em domicilio para idosos. Ambas têm 99,3% de aprovação.

A proibição de ônibus circularem com passageiros em pé teve 97% de aprovação. Já a montagem de um hospital de campanha no Estádio Raulino de Oliveira é aprovada por 95,8% dos entrevistados.

A medida menos popular foi o fechamento do comércio, que, ainda assim, teve 67,5% de aprovação, o que corresponde a mais de dois terços dos entrevistados.

O desempenho do governador Wilson Witzel no combate à pandemia também foi avaliado pelos entrevistados. As avaliações pósitivas (“ótimo” e “bom”) somaram 64,3%, com 28% de avaliações neutras e 6,8% de avaliações negativas.

Em outra parte da pesquisa, os entrevistados respondem sobre o nível de informação que têm a respeito da pandemia. A maior parte (80,5%) dos entrevistados se consideram bem informados sobre a pandemia. Os que se dizem mais ou menos informados são 16,3% e os que se acham mal-informados são 3%. Apenas 0,3% dos entrevistados disseram não estar informados sobre o assunto.