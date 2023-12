Pessoas condenadas na Lei Maria da Penha não poderão ser nomeadas em Itatiaia

Itatiaia – O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, sancionou uma lei municipal, de autoria do Executivo, que reforça as políticas públicas direcionadas ao combate à violência contra a mulher através de medidas de conscientização e prevenção, assim como medidas afirmativas a serem tomadas pela prefeitura.

Uma das medidas previstas na lei proíbe a nomeação, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e funções gratificadas, de pessoas que tenham sido condenadas nas condições previstas na Lei Maria da Penha.

“Temos que proteger as mulheres, lutar contra a violência. E enquanto prefeito e cidadão, vou seguir trabalhando e não medindo esforços para auxiliar no combate à violência e na execução de programas com esse objetivo. As mulheres precisam ser respeitadas”, afirmou Irineu. A lei foi sancionada no último 7 de dezembro.

Placas de conscientização

Outra medida prevista é zelar pela manutenção, limpeza e conservação de todas as 150 placas sobre combate à violência contra a mulher, que já foram adquiridas e espalhadas pelas vias públicas municipais. De acordo com lei, elas deverão ser mantidas, preferencialmente, em locais de grande fluxo de pessoas e que contribuam para a maior forma de propagação das mensagens.

Pioneira na iniciativa, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres lançou o projeto de conscientização com a instalação de placas permanentes em setembro de 2022.

“Não adianta falarmos sobre esse assunto apenas em datas específicas. A instalação das placas de forma permanente, evidencia a conscientização e a reflexão em todos os momentos. Somos uma cidade turística. Além dos pontos centrais, também fixamos placas em Penedo, Maromba e Maringá. Dessa forma ,moradores e turistas terão acesso, promovendo assim uma conscientização ampla. Toda mulher merece viver tranquila e sem violência. Esse direito precisa ser exercido”, disse a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Cavallari.