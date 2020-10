Petterson apresenta plano de governo para Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 16:15 horas

Barra Mansa – O programa de governo de Petterson Magno e Eliza Campos, candidatos pelo PSOL para a prefeitura de Barra Mansa, foi amplamente divulgado nesta sexta-feira, 16/10/2020, através do lançamento do site www.pettersoneeliza50.com.br.

O programa foi construído coletivamente por um grupo de trabalho composto por participantes do partido e contou com a experiência dos candidatos na área da Educação, já que ambos já foram Diretores do SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação). Apesar da importância da pauta da educação municipal, o programa contempla diversos eixos, como saúde, mobilidade urbana, segurança pública, servidores públicos, tributação, economia, lazer e cidadania. Entre os principais tópicos do programa, Petterson e Eliza destacaram:

Reforma tributária progressiva:

Vamos mudar o sistema tributário municipal para garantir justiça social na cobrança dos impostos. É simples: os mais ricos pagam mais e os mais pobres menos.

Redistribuição de Renda: bolsa de R$100/mês para cada estudante da rede pública. Assim todo aluno matriculado e assíduo poderá ter acesso a material escolar, alimentos, itens de higiene, remédios e facilidade de acesso a eventos ou espaços culturais da cidade.

Criação de um espaço infantil noturno:

Muitas mulheres param de estudar após o nascimento do filho. Precisamos garantir um local adequado e seguro para seus filhos no horário de aula e de trabalho, caso seja noturno.

Fim do atual modelo de escola integral:

Defendemos a escola pública de qualidade que tenha um projeto pedagógico que dialogue com a população. Precisamos extinguir este horário integral atual para que haja tempo de planejar um modelo de ensino integral adequado.

Transformar o Hospital Menino Jesus de Praga em um hospital municipal:

Barra Mansa não tem hospital público e contamos com a Santa Casa, mas existe um pronto e sem uso: o antigo hospital Menino Jesus de Praga. Vamos desapropriar o prédio e torná-lo municipal.

Criar e implantar o PCCS para todo o funcionalismo:

Os servidores públicos municipais não têm promoção de carreira ou qualquer tipo de valorização profissional. É urgente a criação de um Plano de Cargos Carreiras e Salários.

Ajustar o salário-base dos servidores que recebem menos que o mínimo:

Parte dos servidores municipais recebem como salário líquido menos que 1 salário mínimo nacional. Vamos ajustar para que nenhum servidor passe por isso.

Criação de comitês técnicos para pensar a saúde da população negra, LGBTQI+ e rural:

A saúde pública para ser integral e universal deve observar as diferentes características e necessidades de gênero, étnicas, laborais e geográficas. Vamos promover espaços representativos e assembleias populares para garantir esse atendimento.