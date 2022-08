Pinheiral abre inscrições para o Conselho Municipal de Turismo

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 17:45 horas

Pinheiral – Estão abertas as inscrições para candidatos ao Conselho Municipal de Turismo. Podem se inscrever entidades da sociedade civil de pinheiral e munícipe eleitor independente. Os candidatos interessados em concorrer à eleição podem se inscrever online, através do link https://linktr.ee/turismopinheiral, ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h30, na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (Semecult), localizada na sede da prefeitura, Rua Justino Ribeiro, nº 228, Ipê. As inscrições vão até o dia 19 de agosto de 2022.

No momento da inscrição as entidades candidatas e/ou eleitorais deverão anexar cópia dos seguintes documentos: ato constitutivo da entidade; ata da reunião que elegeu a atual representação legal da entidade; comprovante atualizado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; comprovante de endereço da entidade; documentos de identificação pessoal do representante da entidade que participará da assembleia de eleição (Identidade com foto e CPF).

A eleição ocorrerá no dia 02 de setembro de 2022, de 8h às 12h30, no auditório da prefeitura e os conselheiros eleitos irão trabalhar no biênio 2022/2024. As vagas são para representar os segmentos de hotelaria, gastronomia, indústria e comércio, apoio às micro e pequenas empresas, serviços turísticos, associações de trabalhadores e cultura e arte, sendo 4 vagas para titular e 4 para suplente. No ato da inscrição, as entidades candidatas deverão escolher apenas um segmento de representação.

O edital com maiores informações sobre a eleição pode ser encontrado no site da prefeitura de Pinheiral (https://cutt.ly/AZ0cIqK). Para demais informações ou dúvidas, os interessados devem entrar em contato com a Semecult pelo telefone (24) 3356-2328, ramal 224.

O diretor do Departamento de Turismo, Jorge Luiz Gomes, destacou a importância do processo de eleição dos conselheiros.

“É importante que os cidadãos e as entidades da sociedade civil do município vinculadas ao turismo participem desse processo eletivo para o nosso fortalecimento local e regional”, disse.