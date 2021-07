Pinheiral antecipa metade do 13º dos servidores

Matéria publicada em 13 de julho de 2021, 17:13 horas

Pinheiral – A prefeitura fez nesta terça (13) o pagamento da 1ª parcela do 13º salário aos servidores. Segundo nota da prefeitura, “o adiantamento reforça o compromisso da gestão do prefeito Ednardo Barbosa, que mesmo diante da pandemia da Covid-19 e da crise econômica que assola todo o país tem sido uma das poucas a manter os pagamentos em dia”.

Nesta terça-feira, 13, a parcela de pagamento foi compensada nas contas dos aposentados, pensionistas e funcionários das Secretarias de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos. Na quarta, 14 de julho, receberão os demais funcionários públicos.

Os funcionários reconhecem a boa gestão e comemoram o adiantamento do pagamento. A servidora pública desde 2007, encarregada da varrição na Secretaria de Serviços Públicos, Thelma Ribeiro Borges, destacou o comprometimento do prefeito com o município e o funcionalismo público.

“É uma ajuda muito bem-vinda às nossas famílias nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Acredito que não tenha um funcionário que não esteja satisfeito, pois sabemos que ele [prefeito Ednardo] não tinha obrigação de pagar agora, podia pagar só em dezembro, mas mais uma vez mostrou que nosso setor financeiro está muito bem e toda a sua competência como gestor”, frisou.

A recepcionista da Secretaria de Serviços Públicos, concursada desde 2011, Andréia de Jesus Soares, também ficou satisfeita com o adiantamento do pagamento da primeira parcela do 13º salário. “Estou muito satisfeita, é um dinheiro que veio na hora certa. Já esperávamos, confiamos nele, sempre cumpriu seu compromisso, pois é um bom prefeito”, disse.

O Auxiliar Administrativo da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Juventude e Turismo, Fernando Martins, concursado desde 2011 também comemora. “A antecipação do 13º salário veio na hora certa. Só tenho a agradecer, acho que não só eu como muitos funcionários estavam precisando dessa ajuda”, destacou.