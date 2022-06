Pinheiral comemora aniversário de emancipação com inaugurações

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 19:18 horas

Pinheiral – Abrindo as comemorações pelo aniversário de 27 anos de Pinheiral, celebrado no próximo dia 13 de junho, o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, inicia na sexta-feira, 10/06, a entrega de um pacote de investimentos e serviços à população. Até a terça-feira 14, serão inauguradas obras de infraestrutura, na área da saúde, da segurança pública, da assistência social, além da implantação e lançamento de serviços. Entretanto, a entrega das novas benfeitorias segue durante todo o mês de junho com a inauguração da quadra poliesportiva do Centro, drenagem e pavimentação da Rua Euclides Vicentini e contenção de encosta no bairro Três Poços.

Entre os investimentos, o recapeamento asfáltico e sinalização vertical e horizontal da Avenida Nilton Penna Botelho e a pavimentação do Polo Industrial, do bairro Parque Maíra – muito aguardados pelos empresários locais e comunidade em geral – a drenagem e pavimentação das Ruas José de Souza Lima e Jorge Gregório dos Santos e a construção de uma praça no bairro Chalé – que dá fim aos alagamentos que ocorriam no local durante as chuvas fortes. As obras são frutos do programa ‘Asfalto Presente’, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, parceria firmada por meio de convênio entre o DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagens) e a Prefeitura de Pinheiral que com insumos fornecidos pelo Estado executou os serviços.

Além das obras de drenagem e pavimentação estão no pacote de investimentos a inauguração da quadra poliesportiva e campo no Oriente, Iluminação LED em 100% da cidade, ginásio Poliesportivo e quadra da Escola Municipal Rosa Conceição Guedes e usina fotovoltaica no Parque Maíra, implantação de Wi-Fi gratuito nas Praças Brasil e Teixeira Campos, no Centro da cidade, inauguração do Centro Especializado em Atendimento à Mulher (CEAM) e do mamógrafo no Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa.

O prefeito Ednardo Barbosa comemora os investimentos na certeza de que a sua gestão tem se empenhado em oferecer o melhor aos moradores da cidade.

– Vamos entregar importantes investimentos tanto na área da infraestrutura como serviços em benefício da população. Temos trabalhado e nos empenhado para fazermos o melhor e aos poucos vamos contemplando mais bairros e os mais diversos segmentos. A boa administração, a responsabilidade e o respeito com o dinheiro público, bem como a parceria com o Governo do Estado e com os deputados estadual Gustavo Tutuca, e federais, Delegado Antônio Furtado e Dr. Luiz Antônio Corrêa tem contribuindo muito com o desenvolvimento da nossa cidade. E as benfeitorias não param, pois temos outras diversas obras em andamento na cidade que serão entregues em breve para a população – frisou o prefeito.