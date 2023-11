Pinheiral: Convenção municipal do PDT oficializa pré-candidatura de Júlio Barbosa a prefeito

Pinheiral – O Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Pinheiral realizou sua convenção municipal na Câmara de Vereadores, na sexta-feira (24) e oficializou a pré-candidatura do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa a prefeito. A presença da deputada estadual e presidente estadual do partido, delegada Martha Rocha, deu força ao evento, que contou também com a participação do deputado estadual, Tande Vieira, vereador Marco Antônio Pereira, o Marquito e o ex-vereador de Barra Mansa, Thiago Valério.

A convenção oficializou ainda o novo diretório e executiva do partido para os próximos dois anos.

Júlio Barbosa, em seu discurso, expressou gratidão por integrar as fileiras do PDT e destacou sua trajetória de serviços prestados à cidade de Pinheiral. Com passagens marcantes pelas Secretarias de Cultura e Desenvolvimento Econômico, Barbosa demonstrou orgulho por sua contribuição ao município e agradeceu ao atual prefeito Ednardo Barbosa pela oportunidade de servir à população.

– Tenho certeza que junto com o PDT e todo o grupo que caminha conosco faremos ainda muito mais por Pinheiral e com certeza daremos o melhor da nossa contribuição para que continue crescendo como uma cidade forte e que dá orgulho à sua população – declarou Júlio Barbosa.

O agradecimento estendeu-se a diversos apoiadores, incluindo o deputado estadual Tande Vieira, destacado como representante exemplar da região, o vereador Marquito, que tem se dedicado ao processo, o presidente do diretório municipal, Josuel Silva, o parceiro de jornada Dr. Luiz Antônio Neves, e toda a equipe de coordenação de trabalho.

A deputada estadual delegada Martha Rocha, como figura central da convenção, recebeu agradecimentos especiais e foi reconhecida pelo papel essencial desempenhado à frente da presidência estadual do PDT.