Pinheiral divulga programação online para comemorar 26 anos

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 18:35 horas

Pinheiral – Os 26 anos de emancipação-político-administrativa da cidade de Pinheiral serão comemorados este ano com atrações musicais e culturais virtuais, além de esportivas solidárias com arrecadação de alimentos em parceria com instituições, respeitando as medidas de prevenção a Covid-19. Entre os destaques da programação da Prefeitura Municipal de Pinheiral está o projeto “Pinheiral Live Festival 2” com shows com músicos da cidade contemplados pela Lei Aldir Blanc, para assistir em casa e sem aglomeração. Além disso, a população terá obras entregues com as inaugurações da reforma da Unidade de Saúde da Família do Centro (09h) e da construção da Casa Abrigo (11h), que acontecerão no dia 11/06 e poderão ser acompanhadas pela internet nas páginas oficiais da Prefeitura de Pinheiral. Haverá ainda o lançamento do projeto inédito Live Assistencial em Prol dos Músicos de Pinheiral com abertura da inscrição no dia 14/06.

“Infelizmente a pandemia da Covid-19, mais uma vez nos impede de realizar como nos moldes anteriores, a nossa tradicional festa de aniversário de Pinheiral. No entanto, jamais poderíamos deixar a data passar em branco, afinal são 26 anos de emancipação de um município que só cresce e se desenvolve cada vez mais, e graças aos esforços de muitas pessoas. Por isso, preparamos uma programação seguindo todos os protocolos de saúde para evitar o contágio e propagação do coronavírus, que será realizada durante todo o mês de junho em celebração a essa cidade que tanto amamos como, por exemplo, o lançamento do projeto inédito “Live Assistencial em Prol dos Músicos de Pinheiral”, que concederá um auxílio financeiro tendo como base o auxílio emergencial para artistas pago pelo Governo Federal. Convido a todos a participar e a dedicar um pouco de amor e carinho durante esse momento difícil ao qual estamos vivendo”, disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

a secretária de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Aline Gouvêa , que também é jornalista e cantora, falou sobre a necessidade de adaptar o cenário cultural à pandemia:

“Temos que nos readaptar à nova realidade. E, uma das formas de fazer isso acontecer é criando novos meios de fomentar a cultura, o esporte, o lazer e o turismo. E, é isso que nos propusemos a fazer na programação dos 26 anos de Pinheiral. Oferecendo essas modalidades em novo formato, seguindo as medidas de combate a Covid-19, e para que tenhamos também ações solidárias para ajudar aqueles que estão passando necessidades neste momento, pois precisamos matar não só a fome da alma, que são oferecidos com as opções de Cultura e de Lazer, mas principalmente a fome dos que precisam de alimentos”, disse.

A prefeitura também vai oferecer ajuda aos profissionais da cultura e arte que estejam sofrendo as consequências do isolamento imposto pela pandemia. No dia 14/06 será a vez de algo inédito na cidade: o lançamento do projeto “Live Assistencial em Prol Dos Músicos de Pinheiral” promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecult) com abertura da inscrição no dia 14/06. A ideia é ajudar os músicos da cidade, já que esse setor foi um dos primeiros a ser afetado, desde o início da pandemia e, que deve ser um dos últimos a retomar as atividades normais, além do fato que Pinheiral é um grande “celeiro” de artistas que, em sua maioria, neste momento dependem desses estabelecimentos para se apresentarem (bares e casas de shows) e, que até o dia 09/05/2021 esses estabelecimentos estavam com realização de música ao vivo suspensas, a fim de ser vedada a formação de aglomerações no interior dos estabelecimentos como observadas às regras e práticas previstas no Decreto nº 2.992, de 17 de março de 2021.

Com esse projeto poderão se inscrever, no site da prefeitura, artistas solo, duplas, trios ou quintetos com residência no município de Pinheiral com apresentação de comprovante de residência no nome do músico inscrito e participantes, entre os anos de 2020 e 2021 (período da pandemia de Covid-19), e que exerçam trabalhos exclusivamente em bares e que neste período tiveram sua renda afetada. Está vedada a inscrição e participação de servidores públicos municipais. No projeto o valor terá como base o que “auxílio emergencial para artistas pago pelo Governo Federal”, aos afetados pela pandemia do novo coronavírus, de R$600,00 porém com descontos de impostos (16%), o que corresponde ao valor a receber de R$504,00 por músico (cada). As lives serão produzidas pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo.

O mês comemorativo contará ainda com homenagens aos funcionários públicos que têm 26 anos de trabalhos realizados na Secretaria de Educação e na Secretaria de Obras com evento a ser realizado no dia 28/06, 10h, no auditório do Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira, no Centro. Outra ação será a solenidade para entrega de “Certificado em Agradecimento pela Luta dos Profissionais da Saúde durante a Pandemia da Covid -19”, que acontecerá no dia 29/06, às 10h, também no auditório do Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira.