Pinheiral emite credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 22:34 horas

Pinheiral – A Prefeitura Municipal de Pinheiral está emitindo credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. O serviço é realizado no Departamento de Trânsito e Transporte, que fica localizado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos na Praça São Jorge, nº194, Rolamão.

Idosos e Pessoas com Deficiência têm o direito de estacionar nas vagas especiais de estacionamento. Para usufruir deste direito, é necessário obter a credencial, documento impessoal e intransferível, que deve ser afixado no veículo ao estacionar. Para emitir o documento basta comparecer até o Departamento de Trânsito munido do CPF, Identidade, Comprovante de Residência de Pinheiral, documento do veículo e laudo médico para pessoas com deficiência.

— É importante frisar que as credencias destinadas ao uso de vagas de estacionamento de veículos destinadas exclusivamente a pessoas idosas ou a pessoas deficientes são válidas em todo o território nacional e são emitidas pelo órgão de trânsito de domicílio do beneficiário, conforme o modelo e procedimentos estabelecidos pelas Resoluções do Contran — destacou o diretor do Departamento de Trânsito e Transporte de Pinheiral, Juarez Elói Magalhães.