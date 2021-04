Pinheiral fecha convênio para reparos em vias públicas

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 18:59 horas

Pinheiral – O prefeito Ednardo Barbosa (PSC) participou na manhã desta quinta-feira (08/04) junto com o governador do Estado, Cláudio Castro, da assinatura do convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), que aconteceu no Salão Nobre do Palácio Guanabara. A cerimônia de Assinatura de Convênios entre o Governo do Estado, através do DER-RJ, e as Prefeituras dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, visa a realização de obras de infraestrutura nas cidades.

– Hoje é diretamente do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, que anuncio que acabei de fazer a assinatura de um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), que será de grande importância para que possamos fazer a melhoria na infraestrutura das vias da nossa cidade. Agradeço ao Governador Cláudio Castro, assim como, ao amigo e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca por toda contribuição para a nossa cidade e a toda a equipe Governo do Estado, por contemplar os nossos municípios. Ao investirmos na recuperação da malha rodoviária também estaremos contribuindo consequentemente, na atração de novas empresas e gerando empregos para a população. Aliás, a ideia é exatamente essa melhorar a via principal de acesso da cidade e também a de locais como o Pólo Industrial e do Loteamento do Parque Maíra – disse o prefeito Ednardo Barbosa.

Em seu discurso, o governador falou da importância das vacinas e também dos investimentos para combater a fome e o desemprego.

– Temos investido em vacinas e uma delas é a da Saúde, a que é dada no braço, a que temos cobrado do Governo Federal e, temos conquistado distribuir aos municípios em menos de seis horas. A segunda vacina é a contra a fome e o desemprego, esse lado terrível da pandemia. Essa vacina, além das decisões equilibradas que sempre devemos tomar e vivemos semanalmente na agrura de tomar, que impacta na vida das pessoas, necessitam de um investimento forte. Mesmo com a capacidade financeira que já é difícil, temos a necessidade de fazer investimentos para que a gente melhore a infraestrutura, para que a gente gere empregos e renda – disse o governador Cláudio Castro.

A solenidade em que estiveram o presentes o Secretário de Estado das Cidades Uruan Cintra de Andrade e o Presidente da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro – DER-RJ Luiz Roberto Pereira de Souza, contou ainda com a presença dos prefeitos de Piraí, Arthur Henrique Gonçalves Ferreira o “Tutuca” e de Rio Claro, José Osmar de Almeida. Os deputados da região presentes foram Gustavo Tutuca – que está atualmente como Secretário de Turismo do Estado, o Deputado Federal, Luiz Antônio e o Deputado Estadual, Marcelo Cabeleireiro. Neste ato solene foram beneficiadas as cidades de Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis. Ainda no dia de hoje, porém em outra solenidade no período da tarde foram beneficiadas as cidades de Aperibé, Cachoeiras de Macacu, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé.