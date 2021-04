Pinheiral firma parceria com a Faetec

Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 21:00 horas

Pinheiral –  Júlio Barbosa, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Pinheiral, esteve na sede da FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica, em Quintino, no Rio de Janeiro, para firmar uma parceria entre o município, o Estado e as empresas locais e dar continuidade ao processo de adquirir novos cursos profissionalizantes a serem disponibilizados pela unidade da instituição em Pinheiral, preparando mais pessoas para mais oportunidades no mercado de trabalho.

Além disso, foi ampliada a parceria de utilização do espaço onde, em conjunto com a SEBRAE, serão oferecidos cursos e oficinas aos empreendedores da cidade, incluindo MEI, artesãos, comércio e novos empresários. No local também estavam presentes Luanny Freitas Rodrigues, Chefe de Gabinete da Presidência e José Henrique Pereira da Costa Vieira, Coordenador das vice-presidências.

De acordo com o prefeito Ednardo Barbosa, o incentivo a profissionalização dos moradores da cidade deve ser constante.

“Além das empresas já instaladas no município, muitas outras estão chegando e, se Deus quiser, esse número vai continuar crescendo. Por esse motivo, precisamos estar sempre incentivando e trazendo novas oportunidades de profissionalização, dessa forma vamos sanar cada vez mais a necessidade de mão de obra qualificada e os moradores não precisarão mais procurar por oportunidades de emprego em outros municípios. Nossa maior vontade é que as novas empresas empreguem moradores daqui, favorecendo pessoas e famílias que têm vontade e necessidade de trabalhar”, afirmou o gestor.

“Desde janeiro quando assumimos a secretaria, temos junto com o prefeito Ednardo Barbosa procurado ampliar o diálogo com a FAETEC na intenção de utilizar aquele espaço como parte de uma engrenagem de alavancagem de desenvolvimento de nossa cidade. Temos um espaço maravilhoso e encontramos desejo de parceria nas empresas que estão se instalando em nossos distritos industriais. Com a parceria também do vereador Cardoso Gugu que tem intensificado seu trabalho neste pleito, temos conseguido avançar e em breve teremos novas áreas disponíveis para receber novas empresas que irão chegar em nossa cidade e encontrar mão de obra qualificada para suas vagas. Não adianta trazer empresas e os empregos serem de pessoas que vêm de fora. Queremos que nossos jovens e tantos pais e mães de família que saem daqui para trabalhar em outras cidades estejam qualificados e trabalhem perto de casa. Agradeço ao prefeito Ednardo Barbosa por nos permitir e auxiliar nesta busca e ao João Carrilho, presidente da FAETEC que abriu as portas para nos receber”, agradeceu Júlio Barbosa.