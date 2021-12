Pinheiral realiza encontro de vice-prefeitos do Sul Fluminense

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 11:21 horas

Evento vai contar com representantes de 14 cidades da região

Pinheiral – Com o tema “O Papel do Vice na Gestão Municipal”, acontece na próxima terça-feira (14), às 14h, o 1º Encontro Regional de Vice-Prefeitos. O evento será no auditório da sede da prefeitura. Representantes de 14 cidades da região já confirmaram presença.

Além da vice-prefeita de Pinheiral, Sediene Maia, estarão presentes os vice-prefeitos de Volta Redonda, Sebastião Faria de Souza; Barra Mansa, Maria de Fátima Lima da Silva; Barra do Piraí, João Antônio Camerano Neto; Piraí, Ricardo Passos; Resende, Geraldo da Cunha; Mendes, Luiz Henrique Ferreira Paschoal; Miguel Pereira, Pedro Paulo Sad Coelho; Paulo de Frontin, Guilherme Teixeira Portugal; Paracambi, João Ailton Gomes Gonçalves; Quatis, Paulo Vitor da Silva; Rio Claro, Babton Biondi; Valença, Helio Lemos Suzano Júnior e de Vassouras, Rosilane Piveti Farias.

“Esse é um evento inédito na região e possui extrema relevância. O vice-prefeito tem um papel fundamental no pleito eleitoral e no exercício da gestão. É o parceiro que ajuda a identificar as necessidades da população e a pensar nas políticas públicas para saná-las. Já foi o tempo que o vice-prefeito era apenas o substituto eventual ou a figura presente nas inaugurações”, disse a vice-prefeita, Sediene Maia.