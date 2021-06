Pinheiral receberá recuperação asfáltica

Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 18:38 horas

Pinheiral – Nesta quarta-feira, o deputado estadual e secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, e o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, se encontraram para uma reunião com o secretário de Estado das Cidades, Uruan de Andrade, no Rio de Janeiro.

Durante o encontro, foi anunciado o avanço no convênio entre o município e o Governo do Estado. Segundo Tutuca, a recuperação asfáltica das estradas estaduais e dentro dos municípios é uma necessidade que precisa ser atendida. “A recuperação asfáltica no estado do Rio é uma necessidade na qual estamos trabalhando, e estamos acompanhando os processos dos convênios para obras em diversas cidades”, afirmou Tutuca.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, destacou a importância dessa reunião para a sua cidade: “Tivemos as melhores notícias possíveis para o nosso município de Pinheiral. Já no próximo mês, receberemos asfalto para recapeamento de diversas ruas de nossa cidade, em especial, a rua Nilton Pena Botelho, Loteamento Novo e área Industrial do bairro Parque Maira, Rua das Flores e João Gregório, no bairro Chalé, dentre outras”, revelou Barbosa.

Rodovias estaduais também vão passar por recuperação asfáltica

Tutuca ressaltou que as rodovias estaduais também vêm recebendo intervenções e, nos próximos meses, as obras começam em diversas RJs.

“Passando pelo Vale do Café, registrei as obras de recuperação na RJ-127, que liga a Rodovia Presidente Dutra ao município de Vassouras, passando por Paracambi, Paulo de Frontin e Mendes. Também visitei as obras na RJ-163, que liga a Dutra à Visconde de Mauá, nas Agulhas Negras. São rodovias que já estão sendo reformadas. Tenho certeza de que estas obras vão agregar na qualidade da experiência dos visitantes e melhorar a vida da população que usa esta rodovia diariamente”, comemorou Tutuca.

Em maio, o secretário Gustavo Tutuca também anunciou o início das obras na RJ-137 – que liga o distrito de Ipiabas ao município de Barra do Piraí, e a estrada que liga o distrito de Vargem Alegre ao centro da cidade.