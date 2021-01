Pinheiral transmite posse do prefeito, vice-prefeita e vereadores eleitos

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2021, 13:36 horas

Pinheiral- Na manhã desta sexta-feira, dia 01, foi realizado na Câmara Municipal de Pinheiral, a sessão de posse do prefeito reeleito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), da sua vice, Sediene Maia dos Santos, do DEM, além dos nove vereadores eleitos na cidade para a legislatura 2021-2024.

Durante a sessão também foi escolhido os novos membros da mesa diretora que será composta pelo vereador Marco Antônio Pereira (Marquito), do PSC, como presidente; Jordacio Luiz Mendonça, do PSC como vice presidente; Demóstenes José Nunes Paulino, do MDB como secretário e o vereador Luiz Carlos da Silva(Luiz Enfermeiro), do MDB, como suplente de secretário.

Os novos vereadores empossados em Pinheiral em 1º de janeiro:

Cardoso Gugu, do Republicanos, tem 42 anos; Léo da Saúde, do PSL, tem 40 anos; Carina Valim, do PSL, tem 33 anos; Jordacio Mendonça, do PSC, tem 41 anos; Marquito, do PSC, tem 50 anos; Luiz Enfermeiro, do MDB, tem 66 ano; Demóstenes Jose Nunes Paulino, do MDB, tem 41 anos; Mário Arthur, do DEM, tem 31 anos; Leo Barros, do DC, tem 32 anos.

Os vereadores de Pinheiral vão representar 25.364 habitantes. A cidade fluminense tem um PIB de R$ 409.164.603,00 e um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,715, segundo a última medição do IBGE, que é de 2010.

Os vereadores são responsáveis por elaborar e propor leis. Os vereadores podem decidir, por exemplo, sobre a criação de políticas públicas. E têm a obrigação de fiscalizar o uso do dinheiro pelo Executivo e analisar a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estabelece as despesas do ano seguinte do município.