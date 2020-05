Piraí lança programa de apoio aos trabalhadores que perderam emprego durante a pandemia

Matéria publicada em 21 de maio de 2020, 10:39 horas

Piraí – A Prefeitura de Piraí, através das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Ciência e Tecnologia lançou o Programa de Apoio ao Trabalhador Covid-19. O programa tem como objetivo levantar os dados dos trabalhadores que perderam seu emprego ou sua renda durante a pandemia do Coronavírus. Os trabalhadores poderão preencher o formulário de cadastro no site da Prefeitura e participar do programa. Acesse o formulário no link https://forms.gle/pe4EatEw263iWbqq7.

Após o levantamento dos dados, a Prefeitura vai disponibilizar cursos de qualificação e atualização para que esses trabalhadores possam se reposicionar no mercado de trabalho.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Charles Barizon, ressalta a preocupação com a preservação de empregos no município de Piraí.

“Estamos trabalhando para que nossos munícipes possam ter a oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho, por isso, é importante a participação de todos aqueles (as) que infelizmente perderam seu emprego ou a sua renda neste momento difícil. Estamos preocupados com a questão econômica, pois sabemos que esse será um dos maiores gargalos que vamos enfrentar pós pandemia. E para que possamos possibilitar esse reposicionamento precisamos saber onde estão essas pessoas e qual a qualificação delas. Só assim, poderemos planejar a retomada da economia local. Com informação e planejamento vamos enfrentar essa dificuldade e gerar mais empregos e renda para nosso povo. É um cadastro simples e muito rápido de se fazer, justamente para que todos tenham acesso e tenham a mesma oportunidade”, disse Charles Barizon.