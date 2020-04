Piraí mantém comércio fechado ou em condições especiais de funcionamento

Matéria publicada em 29 de abril de 2020, 10:23 horas

Piraí – A prefeitura de Piraí emitiu decreto, na noite esta quarta-feira, 29, mantendo restrições ao funcionamento do comércio local. A decisão foi tomada após avaliação da situação do município, bem como seguindo recomendações e decisões judiciais. Com isso, estendeu o prazo das ações que visam evitar a propagação do coronavírus com restrições mantidas até o dia 2 de maio. “É muito importante a compreensão e colaboração de todos para vencermos juntos a proliferação do vírus e evitar o adoecimento da nossa população”, diz um comunicado da prefeitura.

Em seu mais recente boletim epidemiológico, a prefeitura confirmou que o número de pessoas infectadas na cidade está estabilizado em 12 casos. O número de curados dobrou, passando de três para seis casos.

Pelo decreto, o comércio poderá funcionar de portas fechadas, através de venda on line e drive thru (retirada do produto no estabelecimento pelo cliente) no horário de 09h às 13h. Outros poderão funcionar, mas respeitando os horários de funcionamento pré estabelecidos:

– Os supermercados, mercearias, açougues, peixarias, hortifrúti, lojas agropecuárias e óticas: 08:00 h a 15:30 h;

– Padarias: 06:00 h às 16:00h;

– Farmácias: 08:30 h às 20:00h;

– Oficinas mecânicas, borracharias, bicicletarias e lojas de auto peças: 08:30h às 16:00h;

– Casas Lotéricas: 08:00 h às 14:00 h;

Todos os bares deverão permanecer fechados, assim como todos os salões de beleza, barbearias e esmalterias. As academias e clubes também deverão permanecer fechados. Os hotéis e pousadas deverão trabalhar com oferta reduzida de leitos, com ocupação máxima de 35% da sua capacidade, evitando aglomerações e adotando as medidas de higienização.

Os postos de combustíveis, serviços de táxi, moto táxi e indústrias, poderão funcionar em horário normal seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde – OMS e os acordos trabalhistas estabelecidos com seus funcionários.