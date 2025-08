Piraí sedia reunião regional de secretários de Desenvolvimento

Piraí – Com o objetivo de apoiar os municípios fluminenses em pautas relacionadas à administração pública, o Sebrae Rio, com apoio da Prefeitura de Piraí, realiza na próxima segunda-feira (11), das 10h às 13h, a Reunião Regional de Secretários de Desenvolvimento Econômico, na Casa de Cultura de Piraí.

O encontro reunirá representantes de diversos municípios para debater e encaminhar soluções voltadas à modernização da gestão pública, com foco em inovação, digitalização e empreendedorismo.

A programação inclui os seguintes temas:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e): orientações para adequação à plataforma nacional, cuja adesão será obrigatória a partir de janeiro de 2026;

Compras Públicas de Inovação: estratégias para transformar a gestão municipal com soluções inovadoras, aproveitando o potencial do empreendedorismo local;

Lançamento do Prêmio Prefeito Empreendedor 2025: nova edição da premiação, com protagonismo dos(as) secretários(as) no desenvolvimento de projetos de impacto nos municípios.

Participam do encontro representantes do Sebrae Rio, autoridades locais e secretários(as) de Desenvolvimento Econômico de diversos municípios. A reunião será uma oportunidade para a imprensa conhecer as iniciativas que estão moldando o futuro da gestão pública na região.

Serviço:

Local: Casa de Cultura de Piraí – Rua Comendador Sá, 105 – Centro

Data: 11 de agosto de 2025

Horário: 10h às 13h