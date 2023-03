Piraí tem nova Unidade da Saúde da Família no Varjão - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de março de 2023, 15:52 horas

Piraí – O prefeito Dr. Ricardo Passos inaugurou neste sábado (04) a reforma e ampliação da Unidade da Saúde da Família do Varjão, Júlio Messias Ferreira. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a Secretária Municipal de Saúde Giane Gioia, o Secretário do Estado de Turismo e Deputado Estadual Gustavo Tutuca, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde Júlio César, secretários e vereadores.

A expansão da unidade foi realizada com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos funcionários, o atendimento e os serviços oferecidos à população do bairro. Com a ampliação, a unidade agora conta com mais salas de atendimento, novos equipamentos e uma infraestrutura mais moderna e confortável.

Durante a inauguração, o prefeito Dr. Ricardo Passos destacou a importância da saúde para a população e o compromisso da gestão municipal em oferecer um serviço de qualidade para todos.

“A saúde é uma das nossas principais preocupações e investir na reforma e ampliação da unidade do Varjão é uma forma de garantir que as pessoas recebam o atendimento que merecem”, disse o prefeito.

A secretária municipal de saúde, Giane Gioia, também destacou a importância da unidade para o bairro e ressaltou o trabalho dos profissionais de saúde que atuam no local.

“A unidade do Varjão é um importante ponto de atendimento para a população local esta obra vai permitir que possamos oferecer um serviço ainda melhor. Agradeço o empenho dos nossos profissionais de saúde que trabalham todos os dias para cuidar da população”, afirmou Giane Gióia.

O Secretário do Estado de Turismo e Deputado Estadual Gustavo Tutuca também esteve presente na inauguração e destacou a importância do investimento na saúde para o desenvolvimento do município.

“Agradeço a oportunidade de continuar exercendo meu mandato para ajudar Piraí, lugar onde muitas das vezes fui tolido de exercer o meu mandato por causa de oposições politicas, mas vale lembrar que a eleição passa e temos que nos unir para poder trabalhar pela população. Estou feliz por ter conseguido recursos junto ao governo de estado de 5 milhões de reais para saúde de Piraí, avançamos com a UTI, agora também com o centro de imagem, tudo isso para melhorar a saúde que já é considerada a melhor saúde do nosso Estado.”

Com a reforma e ampliação, a unidade da Saúde da Família do Varjão, Júlio Messias Ferreira, passa a oferecer um atendimento mais qualificado, contribuindo para a melhoria da saúde pública no município.