Piraí tem robô para conectar pacientes de Covid-19 e famílias

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 20:39 horas

Piraí – A equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Piraí desenvolveu, no Centro de Inovação Tecnológica, um protótipo de robô que levará um tablet para aproximar os pacientes internados com coronavírus de suas famílias por meio de vídeo chamada. O protótipo será entregue ao Hospital Flávio Leal na próxima semana.

O coordenador do Centro de Inovação Tecnológica, Leonardo Rosa, explicou que o protótipo de robô foi desenvolvido com recursos próprios da secretaria, tendo usado, por exemplo, a Impressora 3D.

“Foi um desafio lançado para nós da equipe do Departamento de Robótica. Nós criamos esse Protótipo de Robô com recursos que nós temos na Secretaria de Ciência e Tecnologia, recursos de baixo custo que pudesse atender as nossas necessidades. Nós utilizamos recursos que a prefeitura já tinha investido, que é a Impressa 3D. A impressora nos deu suporte para desenvolver as rodas, os suportes para o tablet, além da parte eletrônica. O robô é controlado via bluetooth, pelo aplicativo no celular. O enfermeiro vai conduzir o robô até o leito que o paciente está internado. A ligação de vídeo chamada com o familiar será feita através do WhatsApp”, explica Leonardo.

Logo após a entrega do protótipo de robô ao Hospital Flávio Leal, a equipe do Centro de Inovação Tecnológica vai capacitar os profissionais para controlar o robô.