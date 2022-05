Piso salarial da enfermagem deve ser votado essa semana

Matéria publicada em 2 de maio de 2022, 20:27 horas

Antecipação da votação aconteceu em razão de um requerimento de urgência de autoria do deputado Antonio Furtado

Brasília- O projeto de lei n° 2564/2020, que fixa o piso nacional da enfermagem, tem previsão para ser votado na próxima quarta-feira, dia 04. O deputado federal Delegado Antonio Furtado protocolou recentemente um requerimento de urgência para que a proposta fosse votada com mais rapidez em plenário.

Em novembro do ano passado, o ´projeto foi aprovado pelo Senado, dependendo agora apenas da concordância da Câmara. A proposta institui o piso de R$ 4.750,00 para enfermeiros, R$ 3.325,00 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375,00 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

Furtado decidiu protocolar o requerimento de urgência no início de março, quando se reuniu com membros da CNTS ( Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde), em Brasília, e identificou a importância de atender aos anseios da categoria, antecipando a votação do piso.

O parlamentar ainda falou sobre a visibilidade da enfermagem durante a pandemia, completando que a valorização deve ser contínua e não somente em momentos de enfrentamento a problemas na área da saúde.

– Devemos nos mobilizar para que esses profissionais recebam o devido reconhecimento. Como em qualquer profissão, para que se possa prestar um serviço qualificado, é necessário oferecer condições adequadas de trabalho. Quando existe desvalorização salarial, é natural que o profissional busque um complemento para a sua renda. É aí que o contexto piora, pois muitos se vêem na posição de optar por altas cargas horárias, com jornadas extremamente desgastantes – explicou.

O deputado também não perdeu a oportunidade de alertar os leitores sobre as consequências negativas das fake news. Há pouco tempo, Furtado foi alvo de uma tentativa de deturpar a sua intenção de colaborar para que o piso da enfermagem seja aprovado.

– Infelizmente, a arma daqueles que não trabalham é inventar mentiras e espalhar desinformação. Estou ao lado da enfermagem e isso não vai mudar. A melhor resposta para mostrar a verdade é divulgar a atuação do nosso mandato, que desde o início, lá em 2019, se mostra comprometido com a valorização profissional de várias categorias – concluiu o deputado.