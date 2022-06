Pix agiliza pagamentos de impostos municipais para os barramansenses

Matéria publicada em 23 de junho de 2022, 18:17 horas

Ferramenta já representa 30% dos meios escolhidos pelo contribuinte desde que foi disponibilizada pelo governo, há quase dois meses

Barra Mansa – Das muitas opções que a Prefeitura de Barra Mansa tem disponibilizado como tecnologia, em pouco tempo de implantação, o Pix já é um sucesso. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, a ferramenta já representa de 25% a 30% dos meios de pagamentos escolhidos pelo contribuinte para quitar tributos municipais.

De acordo com o secretário da Pasta, Leonardo Ramos de Oliveira, o objetivo é facilitar cada vez o dia a dia do empresariado e do munícipe.

“A Secretaria de Finanças reconhece que através de muito trabalho para a implantação de tecnologias e ferramentas, facilitamos a vida do cidadão. Somos entusiastas dessas tecnologias quando servem, de fato, em atendimento pleno à nossa sociedade”, ressaltou o secretário.

O Pix é opção para a contribuição do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), além de todas as taxas municipais. O ISS (Imposto Sobre Serviços) será disponibilizado em breve. A ferramenta está disponível desde o dia 03 de maio de 2022, quando as guias passaram a ser emitidas com QR Codes programados com data de vencimento e valores a pagar.

A disponibilidade da ferramenta para o pagamento de tributos municipais foi possível através de parceria entre os setores do Tesouro e Receita, junto ao Banco do Brasil e à empresa Nota Control, que implantou o Gerenciamento Eletrônico de Documentos na Prefeitura de Barra Mansa.