PL anuncia coligação majoritária com DEM e PSC e lança nominata

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 16:28 horas

Barra Mansa – O Partido Liberal de Barra Mansa realizou, na noite de segunda-feira (14), a convenção partidária para oficializar as candidaturas de 29 nomes ao cargo de Vereador, entre eles, Wellington Pires – único vereador de mandato da legenda. Na ocasião, o PL também oficializou o apoio à candidatura do prefeito Rodrigo Drable (DEM) e da vice Fátima Lima (PSC).

A presidente do PL Barra Mansa, Rosangela Alcantara Machado, presidiu os trabalhos e solicitou um minuto de silêncio em memória de Carlos Henrique Gordin, ex-vice-presidente da Comissão Provisória do partido. Rosangela ainda reforçou o compromisso do PL com os candidatos e agradeceu todo apoio e confiança dos deputados federais Altineu Côrtes e Luiz Antônio Corrêa – que estava representado pelo assessor William Ferreira.

O vereador Wellington Pires também usou a palavra para desejar sucesso a todos os candidatos e reafirmou o compromisso de continuar trabalhando em favor da população barra-mansense. “Quero agradecer a todos os candidatos pela confiança em nosso trabalho. Chegou a hora de nos dedicarmos ao máximo e buscar nosso objetivo, sempre com respeito e união de todos. Desejo que Deus possa abençoar a caminhada de cada um”, reforçou.