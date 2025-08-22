sexta-feira, 22 agosto 2025
Fale conosco

PL da Adultização prevê regras para segurança digital de crianças e jovens

Nova legislação estabelece responsabilidades compartilhadas entre famílias, Estado e empresas

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

País – O secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brant, avaliou que o Projeto de Lei 2.628/2022, conhecido como PL da Adultização, que estabelece regras para proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais, representa um grande avanço para a sociedade brasileira. O projeto foi aprovado esta semana pela Câmara dos Deputados.

Segundo ele, a proposta amplia a capacidade das famílias atuarem na proteção de seus filhos, com maior compromisso do Estado e das empresas. “Se todo mundo atuar junto, tenho certeza de que nossas crianças e adolescentes vão ter um ambiente digital mais seguro”, afirmou.

De acordo com Brant, o projeto reforça principalmente a responsabilidade das plataformas, desenvolvedores de jogos, aplicativos e redes sociais. “[O projeto] faz com que essa responsabilidade de acompanhamento, de proteção de crianças e adolescentes seja compartilhada entre famílias, empresas e Estado”, avaliou.

Um dos artigos do PL prevê que a fiscalização seja feita por uma autoridade nacional autônoma, ou seja, uma entidade da administração pública responsável por zelar, editar regulamentos, procedimentos e fiscalizar o cumprimento da nova legislação.

João Brant destacou que o país já conta com algumas entidades de acompanhamento e regulação criadas por lei, que podem assumir essa função. Ele acrescentou, “Ou a gente pode ter a adaptação de uma estrutura já existente para transformar e responder a essas competências”.

“Não precisamos criar nada do zero. A gente pode pegar e entender quais estruturas do Estado estão mais adequadas para fazer isso. Precisa ser na lógica da lei das agências. Elas precisam ter autonomia. Tenho certeza de que a gente vai encontrar o melhor caminho”, defendeu.

Para Brant, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), por exemplo, pode “ganhar corpo, robustez e competências específicas” para se adequar ao que está previsto no PL.

“Há caminhos seguros para gente fazer com que isso não seja um governo escolhendo o que fica e o que não fica na internet. Não é esse o papel [do governo]. O papel é saber se as empresas estão fazendo o suficiente para proteger crianças e adolescentes”.

Questionado sobre o tempo necessário para a definição de qual entidade da administração pública assumirá o papel de fiscalização, o secretário disse que é preciso aguardar a tramitação final do PL no Congresso Nacional e a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entenda
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (20), em votação simbólica, o projeto de lei que estabelece regras para proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais.

De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a proposta contou com o apoio de centenas de organizações da sociedade civil que atuam na defesa da infância e adolescência no Brasil.

O texto aprovado é um substitutivo do relator, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI). Apesar de já ter passado pelo Senado, como sofreu alterações na Câmara, a proposta retorna para apreciação final dos senadores.

Com 16 capítulos e 41 artigos, o projeto de lei obriga plataformas digitais a adotar medidas “razoáveis” para prevenir riscos de crianças e adolescentes acessarem conteúdos ilegais ou inadequados para sua faixa etária, como exploração e abuso sexual, violência física, intimidação, assédio, jogos de azar, práticas publicitárias predatórias e enganosas, entre outros crimes. Com informações da Agência Brasil.

 

 

Você também pode gostar

Após problemas, Munir solicita solução urgente para trecho...

Castro destaca protagonismo do Rio em agenda ambiental...

Após dez anos, Estado do Rio promove 5ª...

Furlani decreta três dias de luto oficial pela...

Câmara aprova tombamento do calçamento das praças Sávio...

Bolsonaro enganou STF e enviou 300 vídeos pelo...

Alerj transforma salões de beleza em espaços de...

Conselho do Fundamp realiza mudanças para retomar sustentabilidade...

Agressor de animal terá que pagar tratamento

Governo entrega 400 Unidades Odontológicas para reforço no...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996