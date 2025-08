PL inaugura nova sede em VR com presença de autoridades e lideranças do partido

Volta Redonda – A nova sede do Partido Liberal (PL) em Volta Redonda, localizada no bairro Aterrado, no Edifício Maria Yabrudi, foi inaugurada oficialmente nesta segunda-feira (4). O evento reuniu diversas autoridades e lideranças políticas da cidade, marcando um novo capítulo para a atuação do partido no município.

Estiveram presentes os vereadores Edson Quinto e Rodrigo Furtado, o presidente municipal do PL, Antônio Cardoso, além do delegado federal e ex-deputado Antônio Furtado, uma das principais referências do partido na região. Também participou da cerimônia o empresário Keisabro Chokyu, proprietário da rede Royal, reforçando o apoio do setor empresarial à nova fase do PL na cidade.

Representantes dos núcleos PL Mulher e PL Jovem também prestigiaram a inauguração, com o compromisso de reforçar a inclusão, a diversidade e a renovação dos seus quadros.

A nova sede é considerada um símbolo da reestruturação e do crescimento do PL em Volta Redonda. A partir de agora, os filiados e simpatizantes contam com um local próprio para encontros, filiações e desenvolvimento de atividades partidárias. Agora, o partido volta a ter uma base física estruturada para acolher seus quadros e ampliar sua atuação na cidade.