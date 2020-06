PM procura ex-secretário estadual de Saúde por faltar a audiência na Alerj

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 14:06 horas

Rio – O ex-secretário de Saúde do Rio Edmar Santos não compareceu à audiência virtual da Comissão de Fiscalização dos Gastos de Combate à Covid-19 da Alerj, apelidada de Comissão do Covid, marcada para às 10h desta quarta-feira (dia24/6). Ele era aguardado para explicar por que o governo gastou cerca de R$ 300 milhões e não conseguiu abrir um hospital de campanha completo sequer – as unidades do Maracanã e de São Gonçalo foram abertas com menos leitos do que o prometido.

Além disso, o deputado Renan Ferreirinha, relator da comissão, queria ouvir Edmar sobre as últimas declarações de seu sucessor, Fernando Ferry, que disse ter recebido na secretaria de Saúde uma “herança de lama”. Por ser policial militar e ter faltado à audiência, Edmar está sendo procurado pela PM.

– O Edmar tem muito a explicar, mas ele, vergonhosamente, fugiu das perguntas. Era uma audiência virtual, bastava ligar o celular e participar. Se não fez isso, é porque tem algo a esconder. É um ato inadmissível e grande falta de respeito com o povo e o Parlamento. Mas não vamos desistir de ouví-lo. Cedo ou tarde, ele terá que contar o que sabe. Esse é só mais um exemplo da confusão, falta de transparência e péssima gestão do governo Witzel. – afirma Ferreirinha.

Edmar Santos foi convocado a prestar esclarecimentos tanto pela Comissão de Fiscalização dos Gastos de Combate ao Covid-10 quanto pela Comissão Permanente de Saúde da Alerj. No entendimento dos parlamentares, o ex-secretário era obrigado a comparecer, especialmente por ser funcionário público da Polícia Militar do Rio. A PM foi acionada e está tentando localizar o ex-secretário.