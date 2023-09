PMN e PRTB se aliam a Jordão e Ferreti

Angra dos Reis – A aliança em torno da pré-candidatura do secretário municipal de Governo de Angra dos Reis, Cláudio de Lima Sírio, o Ferreti, conta com mais dois partidos: PMN e PRTB. A adesão teria ocorrido na sequência da entrada do Podemos no grupo de apoio ao potencial pré-candidato apoiado pelo atual prefeito. A decisão teria sido tomada na última quinta-feira (31), durante uma reunião entre Jordão, Ferreti e os presidentes estaduais do PMN, Fábio Freitas, e do PRTB, Alexandre Bérgamo. O encontro ocorreu na sede da Prefeitura do Rio e os dirigente das duas legendas teriam participado por videoconferência.

A direção do Podemos, partido do também pré-candidato Venissius Barbosa, ex-aliado do prefeito, não confirmou oficialmente, ainda, o apoio a Ferreti, embora esse movimento seja dado como certo por observadores da cena política em Angra.

Em tese, a adesão do Podemos deixaria Venissius fora do Podemos. Há indicações de que ele negocia com o União Brasil para abrigar sua intenção de disputar a prefeitura no ano que vem.

O cenário político em Angra deve se modificar ainda pelo movimento na Câmara Municipal, já que o vereador Edinho Rodrigues, único representante do PMN no Legislativo, seria apoiador de Venissius.

Resta saber se, na próxima “janela” de troca de legendas, que deve ocorrer em março do ano que vem, Edinho acompanhará Venissius na ida para o União Brasil ou vai permanecer no partido atual, convivendo com o apoio a Ferreti.