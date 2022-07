Podemos anuncia pré-candidatura de Leo da Joalheria Regina a deputado federal

Matéria publicada em 28 de julho de 2022, 10:06 horas

Leo da Joalheria Regina é um dos nomes confirmados para a disputa eleitoral de 2022. O pré-candidato a deputado federal teve sua candidatura aprovada pelo Podemos, durante a reunião de convenção partidária. O processo de escolha dos candidatos aconteceu no último sábado, 23, na sede do partido, no Centro do Rio de Janeiro.

SOBRE O LEO

Leo da Joalheria Regina tem 45 anos, barra-mansense, casado e pai de duas meninas. É formado em Direito pela antiga Sobeu, hoje UBM. Comerciante, ele é responsável pela Joalheria Regina (em Barra Mansa, Volta Redonda e Resende) e pela Mazel Presentes.

Foi presidente da CDL Jovem de Barra Mansa entre os anos 2005 e 2006, da CDL Executiva entre 2020 e 2022 e foi suplente na diretoria do Sicomércio.