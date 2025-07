Políticas para mulheres são debatidas em conferência em Volta Redonda

Volta Redonda – A 5ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Volta Redonda começa nesta sexta-feira (25), às 18h, na Câmara Municipal, e segue até sábado (26), com atividades das 8h às 20h. Com o tema “Mais Democracia; Mais Igualdade; Mais Conquistas para Todas”, o evento é promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), em parceria com diversas entidades.

A conferência reunirá mulheres atuantes em movimentos sociais, sindicatos, associações de moradores, setores público e privado, além de parlamentares e gestoras públicas. O objetivo é fortalecer as políticas públicas voltadas à promoção da igualdade de gênero.

A programação inclui palestras de mulheres com trajetórias marcantes nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, assistência social, segurança pública e cultura. Entre as convidadas estão:

Marlene Fernandes – Professora aposentada, fundadora do Sepe-VR e ex-integrante da Comissão Municipal da Verdade;

Magna Almeida – Educadora ambiental;

Isabela Marques – Assistente social, integrante do Clube Palmares e do Movimento Nacional de Mulheres Negras Decidem;

Inês Pandeló – Ex-prefeita de Barra Mansa e coordenadora do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da Casa da Moeda;

Maria José Feres – Coordenadora de Empreendedorismo e Geração de Renda da Secretaria de Estado da Mulher.

Também participam da conferência:

Flávia da Silva Santos – Assistente social e presidenta da Comissão Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda;

Letícia Bastos – Advogada e presidenta da Comissão de Gênero e Diversidade da OAB-VR;

Delegada Juliana Montes – Titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda.