Políticos da região repudiam invasões e depredações em Brasília - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2023, 13:21 horas

Sul Fluminense – Diversas lideranças políticas da região se manifestaram sobre os eventos de domingo (8), quando manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições invadiram as sedes dos três poderes (Presidência da República, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal) e depredaram os locais.

“Os atos de vandalismo que assistimos neste domingo geram preocupação. Sou um defensor da democracia e creio que deve haver investigação e punição de quem cometeu esse desrespeito aos três maiores Poderes do Estado” – Irineu Nogueira, prefeito de Itatiaia.

“Sou defensor das manifestações democráticas, mas terrivelmente contra o uso da violência. Após investigação, espero que os culpados sejam punidos na forma da lei.” Jari de Oliveira, deputado estadual

“É inadmissível as cenas que vemos hoje em Brasília. O Brasil é e continuará sendo um país Democrático! Atitudes que ferem este princípio, como as que estamos vendo, precisam ser combatidas com o rigor da lei!” – Gustavo Tutuca, deputado estadual licenciado e secretário estadual de Turismo.

“Ainda pasmo com os episódios vistos ontem na Capital Federal. Sob qualquer argumento de qualquer natureza, o que houve foi um atentado a toda pessoa que democraticamente pensa, discute e se dedica a construção de um país melhor para todos, não apenas às instituições.” Rodrigo Drable – prefeito de Barra Mansa

“A essência da democracia é o respeito à divergência política. As liberdades de expressão e de manifestação, duramente conquistadas pelo povo brasileiro, não albergam a via da violência, tampouco tolerância ou leniência a atos antidemocráticos que pretendem atacar as instituições democráticas e a Constituição Federal.” Rodrigo Furtado, vereador de Volta Redonda