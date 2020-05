Porto Real assina contrato para construir 63 casas

Matéria publicada em 7 de Maio de 2020, 20:20 horas

Porto Real – Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio do dia 30 de abril um contrato oriundo de convênio entre o governo estadual e a prefeitura de Porto Real para a construção de 63 unidades habitacionais no bairro Freitas Soares.

De acordo com publicação feita na página da prefeitura em uma rede social, a expectativa agora é o que seja dada rapidamente a ordem de serviço para que a empresa responsável possa iniciar os trabalhos.

“É um momento de grande alegria para Porto Real porque foi concretizado o compromisso do Estado para a construção destas casas. A Prefeitura cedeu o terreno e o Estado fará a infraestrutura e construirá os imóveis. Temos nos dedicado há dois anos para viabilizar este convênio, que felizmente vai transformar em realidade o sonho da casa própria para 63 famílias de Porto Real”, comemorou o prefeito Ailton Marques.

O contrato prevê a implantação de toda a infraestrutura de água e esgoto no local. Os imóveis que serão construídos têm 31 e 41 m², com um quarto, sala, cozinha e banheiro, e radier para ampliação.

Os lotes tem 128 m² e ficam localizados na Avenida das Indústrias, próximos à Secretaria de Obras, no bairro Freitas Soares. As famílias beneficiadas sairão de um cadastro já realizado com 443 inscritos.

Com a assinatura do contrato, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação já pode iniciar a fase de avaliação dos critérios para concessão do imóvel. A previsão inicial é de 10 meses para a execução completa da obra, que ao todo custará R$ 5.884.590,76, custeados pelo Governo do Estado.