Matéria publicada em 4 de novembro de 2022, 17:18 horas

Porto Real – No próximo sábado, 5 de novembro, o município de Porto Real celebra o 27º aniversário de emancipação política, e para comemorar a data, o fim de semana terá atrações culturais e de lazer. Na manhã do sábado, as escolas públicas municipais irão realizar Atos Cívicos, reunindo a comunidade escolar das 8h às 11h, em um momento de celebração e de reflexão sobre a história do Município.

Ainda na parte da manhã, a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores irá realizar às 9h, uma Missa de Ação de Graça pelo aniversário da Cidade. Já a partir das 19h, o Horto Municipal vai ser palco do 2º Festival de Spaghetti, evento realizado pela Associação Vittorio Emanuele II e que busca resgatar as origens da Colônia Italiana no município. O Festival também acontece no domingo, das 12h às 15h.

No domingo as atividades começam bem cedo, pois a partir das 6h, o Horto Municipal se prepara para a 2ª Caminhada e Corrida da equipe Papaléguas. Com largada às 8h, o evento ainda contará com um aulão de zumba e premiação dos participantes. Dando sequência às atividades de esporte e lazer, no dia também teremos a semifinal do Campeonato Amador de Futebol de Porto Real, Campo do Centro Real, onde a partir das 11h, teremos Paraíso FC x Catado FC, e na sequência, Os Crias FS enfrentam o Real FC.

O prefeito Alexandre Serfiotis demonstra alegria por estar mais um ano do município e destaca os avanços conquistados à frente da cidade. “Eu sempre destaco o potencial de crescimento de Porto Real, e principalmente, o quanto a cidade evoluiu nos últimos dois anos. Junto ao governo estadual, nós iniciamos a reforma do Acesso Leste, das Avenidas Dom Pedro II e Renato Monteiro, e em breve, 63 famílias irão ser beneficiadas com a casa própria, além do bairro Parque Mariana, que teve as ruas revitalizadas e a construção da tão sonhada quadra poliesportiva”, disse o prefeito, que ainda elenca outras ações.

“Dando sequência aos trabalhos iniciados pelo meu pai, Jorge Serfiotis, estamos realizando a reforma do Hospital Municipal, onde queremos dar ainda mais qualidade e ampliar os atendimento em saúde. Também estamos atuando na educação, com a construção de 3 novas creches, e em segurança, onde implantamos um sistema de monitoramento moderno, de alta tecnologia e que é referência em todo o Estado. É com ações pontuais como essas que devolvemos à dignidade ao povo de Porto Real, que além do aniversário do município tem inúmeros motivos para comemorar”, com orgulho, finalizou Serfiotis.