Porto Real firma convênio para investir R$ 4,4 milhões na saúde

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 17:12 horas

Recurso estará disponível nos próximos dias, prefeitura pretende reformar e ampliar o Hospital Geral Municipal

Porto Real- O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, assinou na segunda-feira (10) um convênio com a Secretaria de Estado de Saúde, no Rio de Janeiro, que prevê o aporte financeiro de R$ 4.466.354,30 no sistema de saúde municipal, neste ano. O prefeito destacou que com o recurso pretende investir no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis e em outras unidades de saúde.

– Com esse recurso, vamos completar nosso programa de revitalização da saúde do município com a reforma e a ampliação do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis e a construção da Unidade de Saúde da Família do Parque Mariana – comentou o prefeito, na presença do secretário de Estado, Edmar Santos e do secretário municipal de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim.

Os recursos destinados a Porto Real já estarão disponíveis para a prefeitura, a partir, da publicação do documento assinado no Diário Oficial do Estado nos próximos dias e serão utilizados exclusivamente para a execução de projetos pré-aprovados.

– Esse convênio é bastante prático, porque transfere os recursos diretamente para o Fundo Municipal de Saúde, na medida em que os serviços presentes nos projetos apresentados forem sendo executados. Algumas obras já estão em processo de licitação, como a construção da Sala de Coleta e a reforma da subestação de energia do Hospital. Também serão adquiridos novos equipamentos – como mesa cirúrgica elétrica, unidade móvel de anestesia, monitores e ventiladores para o CTI, entre outros aparelhos – computadores, camas hospitalares, itens de conforto como ar-condicionado e televisão – explicou o secretário de Saúde.

Conforme nota emitida pela Secretaria de Estado, as secretarias municipais deverão respeitar os projetos e apresentar os cronogramas à Secretaria de Estado de Saúde, que, mediante a uma prestação de contas sobre as obras, repassará o dinheiro.

Cirurgias de otorrinolaringologia

A prefeitura retomou na quinta-feira (06), as cirurgias de otorrinolaringologia, que acontecem no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis. Conforme informações da Secretaria de Saúde, a unidade de saúde vai realizar antes do fim do primeiro semestre deste ano, uma média de três cirurgias por mês. Dentre os procedimentos programados estão amigdaletcomia (remoção cirúrgica das amígdalas) e adenoidectomia (retirada de adenoide, um tecido esponjoso da parte interna do nariz).

– No ano passado a secretaria adquiriu uma caixa instrumental para a realização de cirurgias de otorrinolaringologia. Com a entrada de uma profissional concursada, também no ano de 2019, conseguimos retomar os procedimentos, dando continuidade aos outros mutirões de cirurgias, que foram iniciados no ano passado – disse o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim.

O secretário explicou ainda que a realização de consultas no segmento, o paciente deve possuir encaminhamento proveniente da Unidade de Saúde da Família de referência e, de posse do mesmo, deve procurar o Atendimento Especializado, que acontece no Centro de Diagnóstico e Tratamento Henrique Sabadini e no Policlínico do Fátima.

Serviço

O Policlínico Fátima fica na Rua São Francisco, s/nº, bairro Fátima. Já o Centro de Diagnóstico fica na Avenida Renato Monteiro, nº 1235, anexo ao Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis.