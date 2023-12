Porto Real tem contas de 2022 aprovadas

Pelo segundo ano consecutivo a atual gestão da Prefeitura de Porto Real teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, o TCE-RJ.

A votação foi realizada na última quarta, 06, quando as contas foram aprovadas por unanimidade no Tribunal, e repetindo o feito de 2021, Porto Real teve no ano de 2022 o destaque positivo nas áreas da Educação e Saúde, onde apresentou investimento superior ao estipulado pela legislação.

Caminho certo

“Não tenho dúvidas que estamos no caminho certo, onde nosso objetivo inicial era de retomar o crescimento de Porto Real, e estamos conseguindo por isso em prática. Sempre com a benção de Deus realizaremos a implantação dos projetos e investimentos, buscando o desenvolvimento das áreas básicas e proporcionando o bem-estar da nossa população”, comentou o prefeito Alexandre Serfiotis. Ele reiterou ainda o compromisso da atual gestão para o uso consciente dos recursos do município e explicou que agora, o documento será enviado para a Câmara Municipal para apreciação final.

Identidade digital

O aplicativo Identidade Digital RJ, lançado em outubro de 2021 pelo Detran.RJ, alcançou a marca de 1,9 milhão de downloads neste mês de dezembro. Com ele, o cidadão pode baixar a versão digital da carteira de identidade no celular, com o mesmo valor jurídico do documento impresso e validade em todo o território nacional. O app faz parte da estratégia do Governo do Estado de ampliar a presença digital, reduzindo a burocracia e oferecendo mais comodidade na prestação de serviços públicos à população.

Disponibilidade

O aplicativo Identidade Digital RJ está disponível, de forma gratuita, nas principais plataformas digitais – lojas Android e IOS –, com o objetivo de facilitar a vida de quem precisa usar o documento no dia a dia. Do total de 1,9 milhão de downloads até agora, 1,54 milhão foram pelo Android e mais de 350 mil pelo IOS. O download não é obrigatório. Quem não quiser baixar a carteira digital pode continuar a usar apenas o documento impresso.

Data

A identidade digital pode ser baixada por quem tem carteira impressa emitida a partir de 5 de abril de 2019. Depois desta data, todos os documentos passaram a ser entregues com um QR Code na parte interna. E é com este código que o usuário pode baixar a versão digital. Os que tiverem a carteira sem QR Code podem fazer a segunda via do documento nos postos do Detran.RJ e, depois, acessar o aplicativo.

Censo de PCDs

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou o Projeto de Lei nº 5640-A/2022, de autoria da Deputada Tia Ju (Republicanos), que propõe alterações substanciais na Lei Estadual nº 6.576, de 04 de novembro de 2013. Esta legislação versa sobre o Censo Inclusão e Cadastro Inclusão, responsável pela identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência no âmbito do estado.

Alterações

O texto aprovado inclui 2º, 3º e 4º ao artigo 1º da lei vigente. O 2º destaca a possibilidade de implantação virtual do censo, permitindo a autodeclaração de dados pessoais, acessibilidade e condições de vida por meio de questionários online, a serem preenchidos uma única vez. Já o 3º define as pessoas com deficiência com base no Decreto Federal nº 5.296/2004 e na Lei Federal nº 13.146/2015. O §4º, por sua vez, assegura a confidencialidade dos dados, respeitando os princípios éticos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Cadastro

O artigo 2º da lei é modificado, delineando que o Cadastro Inclusão será composto pelos dados obtidos no Censo Inclusão. Esse cadastro terá informações detalhadas sobre as pessoas com deficiência, abrangendo aspectos ambientais, socioeconômicos, educacionais, de moradia, de relação familiar, entre outros. O texto reforça que a coleta de dados visa garantir o acesso dessas pessoas aos serviços públicos estaduais, como saúde, educação, cultura e mercado de trabalho.

Integração

Uma novidade trazida pelo projeto é o artigo 4º-A, que permite a coleta de dados junto aos municípios fluminenses, por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, instituições públicas e entidades da sociedade civil. Destacam-se o Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa com Deficiência (CEPDE-RJ), a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD) da OAB/RJ e a Federação das Apaes do Estado do Rio de Janeiro.

Redução de desigualdades

A Lei 10.203/23, que altera o regime tributário diferenciado para estabelecimentos industriais a fim de reduzir as desigualdades regionais, foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (7). A medida, de autoria do Poder Executivo, prevê que o tratamento tributário valerá até 31 de dezembro de 2032 e excetua a produção de cimento do recebimento dos benefícios previstos na norma. Atualmente, já são excetuados a extração de minérios e a fabricação de diferentes tipos de automóveis.

Prestação de contas

De acordo com a proposta, a prestação de contas em relação aos resultados socioeconômicos e ambientais de contrapartida ao recebimento dos benefícios será feita não mais à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) especificamente, mas ao Poder Executivo de forma geral. As companhias também deverão apresentar metas fiscais orçamentárias anuais de desempenho a serem alcançadas ao longo do período de vigência do incentivo, cumprindo os requerimentos da Lei 8.445/19.