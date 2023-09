Posto Avançado do INSS em Porto Real já concluiu mais de 330 processos

Porto Real – Inaugurado há 2 anos, o Posto Avançado do INSS de Porto Real, mudou a realidade do morador da cidade. A unidade funciona por iniciativa da atual gestão, que surgiu através de um Termo de Cooperação Técnica entre Porto Real e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A supervisora do Posto, Graziele Macedo, explica que desde a inauguração foram cerca de 335 processos concluídos de Aposentadoria e Benefícios assistenciais BPC, e ainda, outros mais em andamento. “Através do Posto realizamos uma média de mais de 20 atendimentos diários aos munícipes portorrealenses e das cidades vizinhas, como: a Entrada nos benefícios de Aposentadoria; Agendamento de perícia; Simulação de aposentadoria; Benefícios assistenciais BPC, entre outros”, elencou Graziele.

O prefeito Alexandre Serfiotis, ressalta que o objetivo é dar mais comodidade ao munícipe e ampliar as políticas públicas desenvolvidas pela gestão. “O Posto atende de segunda a sexta e sem agendamento. Isso facilitou o acesso ao munícipe, que agora tem um atendimento agilizado e não precisa ir a uma outra cidade”, concluiu Serfiotis.