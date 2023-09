Posto de vistoria do Detran em Barra Mansa passa por reformas

Barra Mansa – O posto de vistoria do Detran-RJ de Barra Mansa está passando por reformas. O espaço, que fica no bairro Saudade, será feformado para melhorar o atendimento aos usuários e também oferecer melhor condição de trabalho aos servidores que lá atuam.

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve no posto, nessa sexta-feira (1º), para verificar o andamento das obras no local. A reforma foi uma solicitação do parlamentar.

“O projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ é mesmo fundamental. Através dele e do contato direto com a população nas ruas, recebemos uma demanda importante em Barra Mansa, a respeito da precariedade do posto de vistoria do Detran no município. Sem perder tempo, fiz uma Indicação Legislativa para o presidente do órgão pedindo a reforma do local e fui prontamente atendido”, disse Jari, que ainda solicitou que o Detran fizesse o atendimento aos usuários de forma itinerante, enquanto o local está fechado para reforma.

O deputado conseguiu benefício similar para os moradores de Volta Redonda. Também atendendo um pedido da população e dos funcionários do Detran, Jari pediu a reforma da área de exames do órgão, na Ilha São João. “Essa obra já foi entregue e ficou muito boa”, agradeceu.

Perícia

Além disso, Jari lembrou que na última semana esteve com o presidente do Detran-RJ, Mascus Lamim, e recebeu a promessa de que as perícias médicas voltarão a ser realizadas nos municípios do interior através de convênio com Secretaria de Estado de Saúde para que suas unidades passem a atender essa demanda. “Vou seguir acompanhando o andamento da proposta que tanto beneficia às Pessoas com Deficiência (PCDs) do interior do estado”, afirmou.