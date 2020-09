Prazo de convenções partidárias termina nesta quarta

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 19:08 horas

Legendas definem quem vai disputar cargos municipais no dia 15 de novembro em todo o país

Sul Fluminense – Os partidos políticos organizados na região têm até esta quarta (16) para definirem os nomes que serão propostos como candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito. A medida vale para todo o Brasil. Essa escolha é feita em convenções partidárias e cada partido ou coligação (quando mais de uma agremiação decide apoiar os mesmos candidatos a prefeito e vice) tem como próximo passo o registro da candidatura na Justiça Eleitoral.

Uma novidade na eleição de 2020 é que os partidos só podem se coligar para a disputa de cargos majoritários (prefeito e vice). Para vereador, cada agremiação terá seu próprio conjunto de candidatos (a nominata).

Outra mudança importante é que, a partir desta eleição, partidos que não atingirem o chamado quociente eleitoral (o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras disponível na Câmara Municipal) poderão participar da distribuição das vagas de vereador após ser feita a primeira divisão entre os partidos que conseguirem a representação por quociente.

A expectativa é que isso amplie a quantidade de partidos representados nos legislativos municipais, além de evitar que candidatos bem votados fiquem fora da Câmara por causa da falta dos chamados votos da “rabiola”, o grupo de candidatos que reforça a votação dos “puxadores de voto”.

Brasil realiza a maior eleição informatizada do mundo

No dia 15 de novembro, a Justiça Eleitoral realizará mais uma eleição em que 147.918.483 eleitores brasileiros estarão aptos a votar para prefeito e vereador em 5.568 municípios. Pelo fato de a votação ser realizada totalmente na urna eletrônica, o processo eleitoral brasileiro é considerado a maior eleição informatizada do mundo. Em número de eleitores, o Brasil está em quarto lugar, uma vez que Índia, Estados Unidos e Indonésia, respectivamente nessa ordem, têm mais cidadãos em idade para votar. Portanto, o Brasil é a quarta maior democracia do mundo.

Referência mundial

O sistema eletrônico de votação brasileiro é referência mundial e conta com mecanismos que garantem a segurança do voto e a liberdade democrática. Desde que foi adotada no processo eleitoral, a urna eletrônica já foi utilizada em 12 eleições bem-sucedidas, sem qualquer vestígio ou comprovação de fraude.

A informatização do processo eleitoral brasileiro eliminou manobras fraudulentas realizadas na época em que a votação era realizada em cédulas de papel.

Além disso, a Justiça Eleitoral utiliza o que há de mais moderno em termos de segurança da informação para garantir a integridade, a confiabilidade e a autenticidade do processo eleitoral.

Além de passar sistematicamente por testes públicos de segurança, as urnas dispõem de uma série de mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados, que podem ser utilizados por candidatos, por partidos, por coligações, pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Polícia Federal, entre outras entidades, bem como pelo próprio eleitor.

A cadeia de segurança da urna eletrônica garante que sejam executados somente os softwares desenvolvidos e assinados digitalmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A proteção do sistema é feita em camadas formadas por diversas barreiras, que, em conjunto, não permitem que a urna seja violada. Qualquer tentativa de ataque causa um efeito dominó, que bloqueia o sistema e trava o equipamento.

Número de candidatos

Para as eleições deste ano, a estimativa é que mais de 700 mil candidatos disputem a preferência do eleitor. Desse total, 69.078 pessoas serão escolhidas para representar as prefeituras e as câmaras municipais. Assim, serão eleitos 57.942 vereadores, 5.568 prefeitos e 5.568 vice-prefeitos. A votação ocorrerá em 401 mil seções eleitorais e contará com o apoio de mais de 1,6 milhão de mesários.

Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o horário de votação foi ampliado em uma hora: as seções eleitorais estarão abertas das 7h às 17h para receber o eleitor. Das 7h às 10h, os idosos com mais de 60 anos terão prioridade, pois são considerados do grupo de risco.