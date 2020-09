Pré-candidato Alzemiro Dias tem apoio de seis partidos em Piraí

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 18:07 horas

Piraí – O pré-candidato a prefeito Alzemiro Dias (PSB) oficializou no último domingo, 30, o nome que compõe a chapa de pré-campanha à prefeitura de Piraí. Ricardo Torres, popularmente conhecido como Cadão (Avante), é o pré-candidato a vice-prefeito. O anúncio foi feito em um evento particular, em Arrozal, com respeito às regras e medidas de prevenção ao novo coronavírus. A ocasião também foi marcada pela união de forças de partidos pela pré-candidatura, com presença de lideranças.

Além do PSB e Avante, os partidos que apoiam a chapa são: PDT, PSD, PTB e Solidariedade. Na reunião, Alzemiro Dias declarou sua satisfação pela formação da pré-candidatura à majoritária, pois “o Cadão é um homem trabalhador”. E agradeceu ao grupo – formado pelos presidentes dos partidos, vereadores, além do prefeito, Dr. Luiz Antonio (PDT), do vice-prefeito, Francisco Perota (Avante), e referências do município.

Democracia

“Estou muito feliz por a gente poder contar com essa força da coletividade, depois de termos passado por essa construção que foi tão democrática. É um grupo de pessoas que representa a união de trabalho. E ter o Cadão como pré-candidato a vice, junto comigo nessa caminhada, reforça o objetivo e compromisso sagrado da pré-campanha, em prol da nossa população de Piraí”, enfatizou Alzemiro.

Entre os vereadores filiados aos partidos que compõem a coligação, estiveram presentes: Cesinha (PDT), Flávio Banana (Avante), João Máximo (PDT), Mário Hermínio (PSB) e Russo (Avante). O vereador Júnior Dentista (PSB), que também apoia integralmente, não pôde participar por motivos pessoais. Além dos citados, também compartilharam desse momento figuras públicas que haviam se lançado pré-candidatos a prefeito Charles Barizon, Osni Augusto e Rogério Nunes.

“É uma honra e um prazer enorme dividir com o Alzemiro essa pré-candidatura. Ele é uma pessoa de família, um homem de fé, honesto e de princípios. Nesses meus 23 anos de serviços públicos prestados ao município de Piraí, aqueles que me conhecem sabem o quanto gosto de trabalhar. E somos dois trabalhadores em função da pré-campanha e estou feliz por contar com toda essa união”, declarou Cadão, que foi secretário de Serviços Públicos por 14 anos e anteriormente administrador do distrito de Arrozal, onde mora, além de ter trabalhado como motorista e auxiliar técnico da Promoção Social (hoje, Assistência Social).

Construção inédita

Segundo o presidente do PSB em Piraí, Flávio Macharet, a constituição atual do partido se fortaleceu com pessoas que debatiam a cidade. E há cerca de um ano e meio, resolveram que as discussões que ocorriam em grupos de redes sociais, por exemplo, precisavam se tornar mais concretas com um nome à pré-candidatura.

“O Alzemiro sempre esteve próximo desse processo, acreditou nessa ideia, e ganhamos também a força do vereador Júnior Dentista. E quando fechamos o período de filiação, nos surpreendemos com um partido muito forte, em paralelo ao crescimento do nome do Alzemiro para a pré-campanha. O povo pedindo uma novidade que dialogasse com as ruas. É um projeto diferente, que busca entender as demandas populares, conquistou união de forças políticas, inclusive apoio do atual governo municipal”, avaliou Flávio.

Também em observação à proposta inovadora e democrática, o presidente do Avante, Cézar Mackenzie, reforçou que a construção da chapa foi algo inédito no município. “Nós construímos essa pré-candidatura tanto internamente quanto ouvindo a população, através de pesquisas. Não foi algo imposto de cima pra baixo. Isso nunca havia sido feito em Piraí”, afirmou.

Representação

O presidente do PSD, Gustavo Abreu, também presidente da 42ª Subseção da OAB Piraí/Pinheiral, considerou como “dia histórico o lançamento à pré-campanha, com partidos unidos em prol da chapa, com importantes presenças. Fico feliz por fazer parte desse grupo homogêneo em relação a honestidade, competência e responsabilidade. Todos são muito qualificados e essa união é muito importante”.

Única mulher como presidente de partido na cidade, Silvânia Rocha, do PTB, declarou que apoia a chapa Alzemiro Dias e Cadão por acreditar que os pré-candidatos representam evolução. “Escolhemos dar essa força porque sou uma representante feminina. Como mãe e professora, quero que Piraí continue avançando, e com pessoas que são família”, sintetizou.

Também no contexto representativo, o presidente do PDT, Adriano Prudêncio, lembrou da atuação de Alzemiro Dias como vereador: “Ele sempre esteve ao lado do servidor público, suas causas eram sempre pela população, é um homem do povo mesmo”, observou. Adriano acrescentou ainda que o PDT e PSB já são coligados nacionalmente.