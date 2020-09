Pré-candidato promove ‘Marcha virtual da Independência’ em Resende

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 15:49 horas

Resende – O pré-candidato a prefeito de Resende pelo Republicanos, Cristiano Gonçalves, vai promover a I Marcha Virtual da Independência. O evento acontece no dia 7 de setembro, a partir das 10h, e transmitirá as manifestações de famílias, líderes comunitários, influenciadores e pré-candidatos, em diversos bairros de Resende, (RJ)para as principais redes sociais, simultaneamente.

Cristiano conta com a experiência neste formato de transmissão. “Sou professor de cursos online e vou aproveitar esta experiência para executar um formato inovador de mobilização digital, onde haverá um sentido, tanto geograficamente, quanto no campo das ideias”, informa Cristiano.

A começar pelo bairro Fazenda da Barra, passando pelo Paraíso e Baixada da Olaria, alguns dos bairros menos favorecidos da cidade, a Marcha seguirá com manifestações também em outras cidades.

“Os resendenses ausentes da cidade, os que amam Resende, mas não estão aqui, também são incentivados a participar desta grande live. Mas, nosso foco é a nossa gente, presente no nosso cotidiano”, detalha o pré-candidato.

A I Marcha Virtual da Independência será transmitida no Youtube, Facebook e Twitter simultaneamente. Artistas, capoeiristas, percussionistas, comerciantes e lideranças já confirmaram participação.

Cristiano acredita que, com centenas de retransmissores em todo o Brasil, a ação chama a atenção pelo ineditismo. “Nunca um candidato a qualquer cargo no Brasil se utilizou desta forma dinâmica e virtual para fazer um ato político”, disse o pré-candidato, que há 25 anos atua no segmento de consultoria política.