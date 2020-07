Pré-candidatura de Cristiano Gonçalves a prefeito de Resende recebe apoio de Antonio Furtado

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 17:03 horas

Resende – Em reunião com líderes de partidos previamente aliados, o deputado federal Delegado Antônio Furtado (PSL) declarou apoio a Cristiano Gonçalves, pré-candidato a prefeito de Resende pelo Republicanos. Furtado, que teve mais de 100 mil votos em 2018, busca consolidar seu papel como representante político na região.

Segundo sua assessoria, Gonçalves, que já tem uma trajetória política na cidade, na eleição passada figurou como um dos protagonistas na vitória do atual Prefeito de Resende, vem reunindo em torno de sua pré-candidatura importantes lideranças e partidos políticos, e agora ganha importante reforço com a vinda de Furtado.

Cristiano Gonçalves é conhecido como o Primeiro Coach Político do Brasil, fundador do Projeto Político Autores da Pátria. Estrategista de vários políticos da cidade e fora dela. Formado pela Sociedade Brasileira de Coaching – SBC, ministra palestras e workshops na preparação de candidatos à cargos públicos. Tem um canal no youtube onde suas vídeo-aulas já alcançaram mais de um milhão de visualizações.

– Sonhei muito uma cidade conectada com o futuro, pujante economicamente, que assuma seu protagonismo e que floresça além da indústria automobilística e do comércio. Precisamos sair do formato da administração que se baseia no “coronelismo” apenas preocupados em serem “zeladores”. Nós podemos muito mais! – afirma Gonçalves

De acordo com analistas ligados a Gonçalves, sua parceria com Antonio Furtado promete “novos rumos políticos na geografia política da região, até porque, como pré-candidato a Prefeito de Resende, o estreante entra para um seleto grupo de líderes políticos que estarão envolvidos nos pleitos das estaduais de 2022, numa sequencia do desenho que resultará das eleições deste ano”.

Furtado faz parte do grupo político de eleitos com Bolsonaristas, que prometeram um “novo formato político” que substitui as velhas práticas dos gabinetes, por acessos diretos aos eleitores através da tecnologia oferecida por suas redes sociais. Assim, seguem informando passo a passo suas atividades e posicionamentos públicos, com participação instantânea do eleitor sugerindo, discordando e de forma geral, fazendo parte de seu mandato na Câmara Federal.

Furtado é Delegado com mais de dez anos de experiência, foi eleito com mais de cento e quatro mil votos e o décimo mais votado do Estado do Rio de Janeiro. Atuou em Copacabana (12ª DP), Barra da Tijuca (16ª DP), Tijuca (19ª DP), até ser escolhido para atuar em Volta Redonda (93ª DP), onde ao desenvolver pacto de amizade com a cidade, se estabeleceu e ingressou na vida pública.

– Meu compromisso com os eleitores foi o de representar suas vontades no Congresso Nacional, e não existe outra forma de fazer isso sem ouvir constantemente seus anseios e desejos. – declara Furtado

A representatividade que Furtado teve em Resende com seus mais de 5 mil votos, torna-o um apoiador de grande força na cidade, engrossando o time político de Gonçalves, que vem se transformando na grande surpresa política destas eleições em Resende.