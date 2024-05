Pré-candidatura de Sediene Maia é lançada em Pinheiral

Pinheiral – A professora Sediene Maia (PSD) lançou na tarde de sábado (11), no Salão Stylus, no centro da cidade, sua pré-candidatura à prefeitura de Pinheiral. O evento reuniu os pré-candidatos a vereador dos partidos PSD, Novo e Avante e contou com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto (PP) e do deputado estadual Munir Neto, maiores apoiadores de Sediene.

Vice-prefeita em seu segundo mandato, Sediene Maia, que mora em Pinheiral desde os seus dois anos de idade, disse que conhece a realidade da população e que está preparada para contribuir ainda mais com o crescimento da cidade.

“Eu vivo em Pinheiral desde que eu me entendo por gente. Conheço a realidade da população, as principais demandas do povo e estou disposta a correr atrás de recurso, apoio e parceria para avançarmos cada vez mais. Precisamos melhorar a saúde pública do nosso município e acabarmos com o problema de falta d’água”, concluiu a pré-candidata.

Em seu discurso, Neto falou sobre a importância de dar a oportunidade para essa mulher guerreira e que ama o município de Pinheiral. “Eu fui o autor do projeto de lei que permitiu emancipar o município de Pinheiral. Acompanhei a gestão de todos os prefeitos e vi o quanto todos eles contribuíram para o desenvolvimento desta cidade. Agora eu acredito que seja a vez da Sediene, essa mulher guerreira, honesta, competente, preparada e que é apaixonada por Pinheiral”, revelou o prefeito de Volta Redonda.

Munir aproveitou a oportunidade para reafirmar o seu compromisso com o povo pinheiralense. “Eu tenho o compromisso de trabalhar para fortalecer o município de Pinheiral. Já fiz algumas parcerias com o atual governo, que tem feito uma gestão de excelência. É claro, que a minha amiga Sediene faz parte disso, na vice-prefeitura da cidade. Por isso, acredito que ela seja a mais preparada para dar continuidade e avançar muito mais”, destacou.

Participaram do evento o vereador Sena, de Piraí, a pré-candidata a prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki, o pastor José Dias, representando o pastor Rinaldo Dias, presidente das Assembleias de Deus Ministério Madureira no Sul Fluminense e a ex-secretária de Assistência Social e pré-candidata a vereadora de Volta Redonda, Carla Duarte.