Prefeita de Paraíba do Sul consegue registro no TSE

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 11:53 horas

Paraíba do Sul – Dayse Onofre (PL), que saiu vitoriosa na disputa pela prefeitura de Paraíba do Sul, teve o registro de candidatura deferido, em sessão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na manhã desta quinta-feira, 3. A candidata foi considerada inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que indeferiu o registro de candidatura de Deyse, por conta de uma condenação referente a doação, acima do limite legal, para um candidato a prefeito na campanha de 2016.

A candidata foi a mais votada nas eleições para a prefeitura de Paraíba do Sul (RJ). Ela obteve 35,93% dos votos, totalizando 8.285 votos. Ela superou o atual prefeito, Doutor Alessandro, do Solidariedade, que foi o segundo mais votado com 18% (4.150 votos).A eleição em Paraíba do Sul teve 24,99% de abstenção, 3,18% votos brancos e 6,22% votos nulos.

Dayse Onofre tem 59 anos, tem ensino médio completo e declara ao TSE a ocupação de empresária. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 1.741.255,99.O vice é Anderson Dentista, do PL, que tem 51 anos.