Prefeito de Resende atende solicitação de Soraia Balieiro e reforma escolas

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2021, 17:36 horas

Resende – A vereadora Soraia Balieiro (PSD) demonstrou satisfação com o fato de estarem em andamento obras em cinco unidades, solicitadas por ela ainda no mandato passado e em atendimento pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz (DEM). São duas creches e três escolas que seguem com serviços da Prefeitura de Resende e que devem ser entregues para o Ano Letivo de 2021.

– Tenho uma relação muito próxima com a Educação por ter sido professora c rsada e também gestora, já que estive secretária de Educação em administração anterior. Na Câmara também presidi a Comissão de Educação, e tenho um compromisso muito grande com a qualidade do ensino e a defesa dos profissionais. E estamos hoje com cinco obras em regiões importantes, que visam melhorar o atendimento dos alunos e também a qualidade de trabalho dos profissionais – comenta a vereadora Soraia.

No bairro Liberdade estão sendo realizadas a reforma da Escola Noel de Carvalho e também da Creche Luz do Sol. Na Escola, a Prefeitura está finalizando a pintura interna e instalando os espelhos da elétrica no pavimento superior, e também terminando a instalação dos revestimentos de paredes e piso na cozinha. Além disso, as equipes estão iniciando o contrapiso no banheiro do pavimento inferior. Também estão sendo feitos serviços de demolição dos pisos das salas de aula e na instalação do novo portão. Os próximos passos no primeiro bloco será a implantação da resina no piso e a instalação de revestimento nas paredes dos banheiros. E no segundo bloco o cronograma segue pela execução de contra piso e das instalações do novo banheiro dos professores.

Na Creche Municipal Luz do Sol, as equipes estão executando a estrutura de sustentação da cobertura lateral da unidade já que, anteriormente, quando chovia, vazava água pelas janelas. Além disso, outra frente de trabalho está concentrada na colocação das esquadrias no novo depósito, no revestimento da parede do muro de divisa, onde futuramente, as próprias crianças vão pintar. E a última frente está trabalhando nas instalações hidráulicas. Também estão em andamento as obras na Creche Municipal Sandra Cotrim, que fica no bairro Baixada da Olaria. Até o momento a Prefeitura já concluiu toda parte da demolição das estruturas antigas e agora segue com a manutenção da parte hidráulica e elétrica, além da implantação do contrapiso e da estrutura que servirá de apoio para o telhado da unidade.

Na Área Rural são duas obras em andamento. Na Escola Municipal Luiz Pistarini, que fica no distrito de Bulhões, as intervenções estão concentradas na parte de pintura da unidade, instalação de vasos, pias, bancadas da cozinha e demais acabamentos. O local já recebeu melhorias que incluem a implantação de pisos e azulejos, a troca de grades e reparos no telhado. Além disso, a equipe já fez a primeira demão de massa e a instalação de toda parte elétrica. Já no distrito da Vila da Fumaça, a Escola Municipal João Rodrigues recebe revitalização completa da unidade, com troca de portas, janelas, pisos, azulejos, impermeabilização das paredes da sala do piso térreo. Tudo isso para otimizar ainda mais o ensino das 24 crianças que são atendidas pela unidade.