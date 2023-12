Prefeito de Rio Claro José Osmar morre de ataque cardíaco

Rio Claro – O prefeito de Rio Claro, José Osmar de Almeida, morreu na madrugada desta sexta-feira (8). Ele estava em sua casa, no distrito de Passa Três, e foi vítima de um infarto fulminante. A cidade de Rio Claro decretou luto e a prefeitura escreveu em seu site: “Nossa solidariedade a primeira dama Sirlei Almeida, filhos, familiares e amigos por esta irreparável perda e rogamos a Deus para que possa confortá-los nesse momento, em que as palavras se apequenam e o espírito busca amparo na Fé”.

José estava em seu segundo mandato, após ser reeleito nas eleições de 2020 com 6.569 votos (58,6%). Ele era casado e deixa dois filhos.

O corpo do prefeito foi velado na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Passa Três e sepultado às 16 horas no cemitério da cidade.

O vice-prefeito, Babton Biondi,assume o cargo.

A Câmara Municipal de Angra dos Reis também emitiu nota de pesar, lamentando a morte do prefeito: “É com profundo pesar que a Câmara Municipal de Rio Claro – RJ recebe a triste notícia do falecimento do estimado prefeito do Município, José Osmar de Almeida. Neste momento de luto, expressamos nossas condolências à família enlutada, à Primeira Dama, Professora Sirlei, aos filhos e a todos os familiares. José Osmar de Almeida dedicou sua vida ao serviço público, deixando um legado de realizações e contribuições inestimáveis para o desenvolvimento de nossa comunidade. Sua trajetória exemplar abrangeu diversas esferas, tendo desempenhado papel fundamental como prefeito, vereador, secretário de educação, professor e diretor do Centro Municipal de Ensino São José. Neste momento de tristeza e saudade, registramos nossa solidariedade à família e a todos os munícipes, compartilhando o sentimento de perda e reconhecendo a importância singular de José Osmar de Almeida em nossas vidas e na história de Rio Claro. Descanse em paz.

Missa

A missa de corpo presente, ocorrida na tarde desta sexta-feira, foi presidida pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Henrique e concelebrada pelos padres Samuel, pároco de Rio Claro, Pe Rafael, pároco de Arrozal, Padre Nani de Lídice, Padre Gildo de Quatis, Diáconos.

Estiveram presentes, além dos familiares, vice prefeito Babton Biondi, amigos e parentes, secretários de governo, prefeitos parceiros de Angra dos Reis (Fernando Jordão), Pinheiral (Ednardo), Porto Real (Serfiotis), deputada (Célia Jordão), ex-deputados Marcelo Cabeleireiro e Antônio Furtado, vereadores, autoridades civis e policiais, prestadores de serviço e grande parte da sociedade rioclarense, que vieram prestar sua última homenagem a este Servidor exemplar, que sai da vida para entrar pra história do município de Rio Claro.

Manifestações de pesar

Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro – É com pesar que recebo a notícia do falecimento do prefeito de Rio Claro, José Osmar de Almeida. Neste momento de luto, expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e à população de Rio Claro. Que encontrem conforto na memória de sua dedicação e serviço à cidade, deixando um legado de contribuições para o desenvolvimento. Sua trajetória abrangeu diversas esferas, tendo desempenhado papel fundamental como prefeito, vereador, secretário de Educação, professor e diretor do Centro Municipal de Ensino São José.

Prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão – É com muita tristeza que recebi a notícia do falecimento de meu amigo e prefeito de Rio Claro, José Osmar. Neste momento, deixo aqui meus sinceros pêsames aos amigos e familiares.

Prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto – A região e especialmente Rio Claro perderam uma pessoa muito especial, honesta e competente. José Osmar era um grande amigo, sempre presente e disposto a discutir o desenvolvimento regional de forma ampla e unida entre todas as cidades.

Vai com Deus, amigo! Ao povo de Rio Claro, nossos sinceros sentimentos.

Rodrigo Drable, prefeito de Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa lamenta o falecimento do prefeito de Rio Claro, José Osmar de Almeida, vítima de um infarto fulminante na madrugada desta sexta-feira, dia 08.

O prefeito Rodrigo Drable e os servidores do município prestam suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos de José Osmar.

Deputado estadual Munir Neto – Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do prefeito José Osmar, da cidade de Rio Claro. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. Um abraço para Rio Claro!

Deputado estadual Jari Oliveira – Recebi com tristeza a notícia da morte do prefeito de Rio Claro, José Osmar. Zé foi professor e dedicou sua vida para ajudar o município, sendo prefeito duas vezes. Meus sentimentos à esposa, filhos e todos familiares e amigos. Que Deus possa confortá-los.

Deputado estadual Tande Vieira – Recebi hoje (08) a triste notícia do falecimento do prefeito de Rio Claro, meu amigo José Osmar de Almeida – uma importante liderança da nossa região. Quero deixar aqui minha solidariedade a toda família e amigos e que Deus possa conforta-los neste momento tão difícil!

Deputada estadual Célia Jordão – É com grande pesar que recebi hoje a notícia da partida do prefeito de Rio Claro, José Osmar. Grande político da região, professor e ex-vereador, ele deixará saudades. Que Deus conforte sua família e o conduza ao caminho da luz.

Prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa – A vida mais uma vez pegando a gente em cheio. Hoje é aquele dia que a gente não acredita na noticia. Perco um amigo, um companheiro de trabalho, que graças a Deus pude compartilhar de vários momentos ao seu lado, não foram poucos. Perde o Estado do Rio, perde a região Sul Fluminense, perde o Município de Rio Claro, esse grande homem, Cristão, Esposo, Pai, e acima de tudo, um apaixonado por sua cidade. Vai em paz amigo e sempre Prefeito José Osmar.

Prefeito de Quatis, Aluísio D’Elias – Hoje recebi a triste notícia do falecimento do amigo e prefeito de Rio Claro, José Osmar. Uma pessoa que sempre tive carinho e respeito, um gestor que contribuiu para o desenvolvimento de seu município e região. Guardo em meu coração a nossa amizade e externo meus sentimentos aos familiares e amigos. Perdemos um amigão, descanse em paz, Zé.

Eletronuclear – A Eletronuclear lamenta o falecimento do prefeito de Rio Claro, José Osmar, ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 8. Ele era professor, casado, tinha dois filhos. A empresa se solidariza com os familiares e cidadãos de Rio Claro.

Secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca – Meus sentimentos à família do prefeito de Rio Claro, José Osmar, que faleceu na madrugada desta sexta-feira. Deixo aqui um abraço aos amigos e a toda a população do município por essa perda irreparável.