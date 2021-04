Prefeito de Valença assina convênio com Governo do Estado visando melhorias no município

Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 12:40 horas

Valença- Na última semana, o Prefeito de Valença Fernandinho Graça ao lado do deputado federal, Luiz Antônio, estiveram presentes no Palácio Guanabara, junto com outros prefeitos, em reunião com o governador em exercício, Cláudio Castro, para assinatura de 13 convênios, onde, no total serão investidos por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), R$ 150 milhões em 89 municípios fluminenses.

– Precisamos investir em todos os municípios do Estado do Rio. Os convênios significam mais do que colocar asfalto, é uma questão de dignidade. As obras nas principais vias municipais ajudam também no desenvolvimento das regiões. A boa estrutura atrai empresas, que geram emprego e renda e combatem a pobreza, uma das maiores consequências da pandemia da Covid-19 – ressaltou o governador em exercício Cláudio Castro.

“Valença precisa dessa parceria, muito importante o apoio do Governo do Estado na recuperação da nossa cidade. Vamos aplicar os recursos de acordo com um planejamento voltado na melhoria de nossas vias e com investimentos em outros bairros”, comentou o prefeito.