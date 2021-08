Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 10:12 horas

Valença- A convite do Diretor e Professor Dr. Fabrício Vieira, o prefeito de Valença, Fernandinho Graça, visitou neste fim de semana as novas instalações do CEVO – Centro de Estudos e Clínica Odontológica de Valença, recentemente inauguradas no município.

O prefeito Fernandinho foi recebido pelo Doutor Fabrício e pelo Doutor Fábio Vieira, que detalharam toda a importância do Centro de Estudos e da Clínica no setor profissional, social e econômico da cidade de Valença.

No encontro, esteve também presentes, o Vice-prefeito, Hélio Suzano; a Secretária de Administração, Denise Souza, o Presidente da ACIVA, Luis Henrique, o empresário, Everton Matos e a Professora Dra. Flávia Abruzzini.