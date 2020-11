Prefeito Ednardo Barbosa é vítima de nova fake news

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 18:56 horas

Pinheiral – O prefeito Ednardo Barbosa (PSC), candidato à reeleição em Pinheiral, pela coligação ‘Continuar a Avançar’ é vítima de nova fake news. Desta vez, está circulando uma falsa notícia de que o prefeito teria sido denunciado ao Ministério Público por representação de propaganda institucional irregular por “uso irregular de verba destinada ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus responsável pelo surto de 2019”.

A notícia falsa está circulando via WhatsApp . Após tomar conhecimento do falso documento, a equipe jurídica do prefeito entrou em contato com os órgãos citados para averiguar a veracidade da ação, sendo constatado que se trata de uma fake news. Todas as medidas cabíveis foram tomadas e o crime está sendo registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática.

No início da campanha, o prefeito Ednardo Barbosa foi vítima de outra notícia falsa que tentou vincular a prefeitura ao escândalo da Secretaria de Estado de Saúde. Todas as providências judiciais também foram adotadas na ocasião.

-Amigos, hoje novamente estou sendo vítima de fake news. Está rodando nos grupos de Whatsapp e nas redes sociais um documento falso do Ministério Público com informações mentirosas sobre um possível processo de cassação por improbidade e a inegibilidade da minha chapa. Inclusive, o próprio número do suposto processo não existe, já que foi consultado junto a Justiça Eleitoral, em Piraí. Informo que as providências legais já estão sendo tomadas junto as polícias Civil e Federal – declarou o prefeito.