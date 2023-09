Prefeito Maneko Artemenko reassume a prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin

Paulo de Frontin – Após quatro meses afastado do cargo de prefeito por decisão judicial, o prefeito de Engenheiro Paulo de Frontin, Maneko Artemenko, reassumiu o cargo na manhã desta quinta-feira, dia 21. A recondução ocorre por força de uma liminar obtida no Superior Tribunal de Justiça (STF), através do ministro relator Antonio Saldanha Palheiro.

Antes de chegar à prefeitura e reassumir o cargo de chefe do Executivo, Maneko caminhou pelas ruas do município cumprimentando comerciantes, comerciários, profissionais liberais, taxistas e populares. A ação durou por cerca de 3 horas.

O primeiro ato de Maneko já no cargo foi reunir com secretários do governo interino e agradecer a contribuição que cada um deu ao município .

Os novos secretários municipais só serão anunciados na próxima segunda-feira (25). Maneko prometeu trabalhar efetivamente por melhorias da cidade no curto tempo até as eleições. Para isso, ele quer contar com ajuda da população, lideranças do município e Câmara de Vereadores.

A decisão judicial

Na liminar, o ministro acatou o pedido da defesa e acolheu os embargos declaratórios. “Para determinar o regular processamento do feito e defiro parcialmente a liminar a fim de suspender, até o julgamento definitivo deste habeas corpus, as medidas cautelares de afastamento do paciente do exercício do seu cargo de Prefeito do Município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ”, declarou Saldanha no despacho.

Agradecimento

A primeira fala de Maneko foi para agradecer a Deus, a família, amigos , as correntes de orações pelo seu retorno, a justiça e prometer trabalho.

“Sempre confiei na Justiça e em Deus. Desde quando me sentei na cadeira de prefeito procurei honrar os votos recebidos dos eleitores que confiaram e também de toda a população. Quero agradecer minha família, amigos , a todos que oraram, rezaram e pediram a Deus pelo meu retorno, e as pessoas que sempre estiveram ao meu lado nesse momento difícil. Agora é arregaçar as mangas e trabalhar, pois nosso município precisa andar. Muito obrigado a todos”, afirmou o prefeito.