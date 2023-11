Rodrigo Drable atende moradores da Vila Nova - Diário do Vale

Barra Mansa – Nesta terça-feira (7), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable levou o projeto ‘Prefeito na Minha Casa’ a mais um bairro do município. Após a primeira ação bem-sucedida na última semana, no Boa Vista I, desta vez o projeto chegou à casa dos moradores Sebastião Novaes, mais conhecido como Júlio, e sua esposa Martha da Cunha, no bairro Vila Nova. A visita desta terça foi proporcionada pela vereadora Cristina Magno.

O ‘Prefeito na Minha Casa’ tem como principal objetivo aproximar o Executivo da população, entendendo suas demandas e buscando soluções para problemas que afetam seu cotidiano. Com isso, o prefeito, acompanhado pelos secretários municipais, pode conhecer melhor a realidade da comunidade através dos relatos e da interação com os moradores.

O anfitrião da visita, Júlio, contou toda sua satisfação em receber Drable e sua equipe, juntamente com os moradores de sua localidade. “Eu fico muito feliz em ver todos aqui reunidos para o bem dessa comunidade, do qual sou muito amigo. Estou bastante agradecido à Prefeitura e a Cristina Magno por estarem perto da gente. Que todos se sintam acolhidos”, comentou.

A moradora Jaqueline Nogueira Coelho Melo contou que sua filha de 31 anos, que é portadora de necessidades especiais, teve um quadro de anemia severa e precisou passar por uma cirurgia, que foi realizada pela rede municipal de saúde. “Esse contato com a população faz parte de um grande trabalho da Prefeitura e o Rodrigo está de parabéns pela iniciativa. E que isso seja feito em vários bairros, porque nosso prefeito está pronto para ouvir e resolver. Só tenho a agradecer”, relatou.

Rodrigo Drable informou que aproximadamente 50 moradores foram atendidos nesta terça-feira na Vila Nova, com diversos tipos de demandas.

– É uma grande oportunidade de estarmos juntos e entendermos as dificuldades da população, assim, vamos trabalhar para mudar os processos e fazer com que cada dia as soluções sejam mais ágeis. Muito obrigado pela hospitalidade e a recepção que nós tivemos aqui. Agradeço também à nossa equipe por estar conosco para fazer as soluções acontecerem. Não posso deixar de destacar a atuação da vereadora Cristina Magno, que não pôde estar conosco hoje, mas foi ela que permitiu que o encontro tivesse esse sucesso – declarou Drable.