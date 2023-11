Prefeito Neto subsidia tarifa para evitar reajuste e colapso do sistema municipal de transporte

Volta Redonda – Em meio aos desafios enfrentados pelo sistema de transporte público, a Prefeitura Municipal de Volta Redonda anunciou uma medida para evitar o colapso do serviço essencial. Diante das crescentes pressões econômicas e do aumento dos custos operacionais, a administração municipal decidiu subsidiar parte da tarifa para garantir a sustentabilidade do sistema e aliviar o peso financeiro sobre os usuários.

A decisão de subsidiar a tarifa do transporte público surge em resposta a uma conjuntura de desafios que afetam diretamente a operação do sistema, como a escalada dos preços dos combustíveis, a manutenção dos veículos e a queda de passageiros.

“A ação demonstra que a Prefeitura reconhece a importância vital do transporte coletivo para a mobilidade urbana sustentável e para a qualidade de vida dos cidadãos. O colapso do sistema acarretaria não apenas em transtornos para os usuários, mas também em consequências negativas para o trânsito e a economia local”, diz Paulo Afonso, presidente do Sindpass.

Impacto Positivo na Comunidade

A decisão de subsidiar a tarifa visa não apenas evitar o colapso iminente do sistema de transporte público, mas também promover benefícios tangíveis para a comunidade. A medida tem potencial para tornar o transporte mais acessível, incentivando o uso do serviço coletivo em detrimento do transporte individual, contribuindo assim para a redução do tráfego e das emissões de carbono.

Além disso, com o subsídio, a Prefeitura planeja garantir melhorias na infraestrutura do transporte público, buscando tornar o serviço mais eficiente, confortável e sustentável, e serão implementadas em conjunto com o subsídio da tarifa, visando oferecer uma experiência de transporte mais positiva para a população.